Warner Bros. выпустит игру про Чудо-женщину

На премии The Game Awards компания Warner Bros. Games анонсировала игру Wonder Woman.

Это будет однопользовательское приключение в открытом мире, где под контроль геймеров будет отдана Чудо-женщина из комиксов DC.

Разработкой занимается студия Monolith, ответственная за два проекта по "Властелину колец" - Middle-earth: Shadow of Mordor и Middle-earth: Shadow of War. Каким-то образом авторы обещают прикрутить к геймплею систему Nemesis, которая в свое время хорошо себя показала в сражениях Талиона с орками.

Когда Диана с острова Темискира доберется до релиза, и на каких платформах это произойдет, пока не сообщается.