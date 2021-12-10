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Warner Bros. выпустит игру про Чудо-женщину

Текст:   Богдан Бобров
10.12.2021,  
10:00
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

На премии The Game Awards компания Warner Bros. Games анонсировала игру Wonder Woman.

Это будет однопользовательское приключение в открытом мире, где под контроль геймеров будет отдана Чудо-женщина из комиксов DC.

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Разработкой занимается студия Monolith, ответственная за два проекта по "Властелину колец" - Middle-earth: Shadow of Mordor и Middle-earth: Shadow of War. Каким-то образом авторы обещают прикрутить к геймплею систему Nemesis, которая в свое время хорошо себя показала в сражениях Талиона с орками.

Когда Диана с острова Темискира доберется до релиза, и на каких платформах это произойдет, пока не сообщается.

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