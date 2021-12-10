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Текст:   Марина Трубилина 
10:46 10.12.2021

За нелегальную аренду квартир введут новые штрафы

Законопроект о государственной информационной системе учета договоров аренды разработал Минстрой. Предполагается, что в ней будут регистрироваться договоры найма жилья, аренды жилых и нежилых помещений и машино-мест.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Документ направлен на защиту интересов граждан, участвующих в аренде недвижимости, подчеркивают в ведомстве. Будут созданы прозрачные и понятные условия для заключения договоров аренды, введены удобные механизмы взаимодействия сторон с применением цифровых технологий и соблюдением норм законодательства. Кроме того, предполагается защита участников рынка аренды от злоупотреблений экономически более сильной стороны договора.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Законопроект должен повысить прозрачность рынка аренды, обеспечить защиту прав арендодателей и арендаторов, безопасность и сохранность инвестиций, подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Сейчас документ проходит согласование c федеральными органами власти и заинтересованными участниками. После этого будет представлен для общественного обсуждения. "Планируем, что к весенней сессии урегулируем все вопросы и внесем законопроект в Государственную думу", - сказал Стасишин.

"Единая цифровая платформа будет создана в форме государственной информационной системы (ГИС) и с момента создания будет на 100 % принадлежать государству. Для создания и эксплуатации системы планируется привлечь частного инвестора, чтобы не вкладывать бюджетные средства. Оператором системы будет Минстрой. Для реализации проекта рассматривается вариант концессии - концессионером будет являться консорциум инвесторов с участием ДОМ.РФ. Все бизнес-платформы останутся и будут работать, как работали", - добавил он.

В мировой практике наемное жилье - распространенный и эффективный инструмент улучшения жилищных условий, подчеркивают в ведомстве. Ключевое преимущество аренды - возможность быстро улучшить жилищные условия. Кроме того, высокий уровень развития рынка аренды способствует развитию экономики в целом, так как повышается мобильность работников.

Законопроектом предполагается, что владельцы квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторы обязаны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию о сроках и размере платы в ГИС, сообщает "Коммерсантъ". Через эту систему будут вестись все расчеты. Для тех, кто будет проводить расчеты вне ГИС, предполагается ввести штрафы - от 500 до 2500 рублей для физлиц, 5-10 тысяч для юрлиц. Отказ размещать информацию в ГИС или ее искажение обойдется гражданам в 3-5 тысяч рублей, бизнесу - в 30-50 тысяч.

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