За новогодним настроением - на выставку "Три века русской елки" в Коломенское

Музей-заповедник "Коломенское" приглашает за новогодним настроением на выставку "Три века русской елки". Красочная экспозиция, расположившаяся во Дворце царя Алексея Михайловича, представляет более тысячи экспонатов и рассказывает об истории главного зимнего праздника так, что будет интересно всей семье.

"Российская газета" побеседовала с историком, куратором проекта Натальей Полонниковой - о традициях и, конечно, праздничном столе.

К Новому году выставка подходит издалека - первый зал посвящен календарям. Есть даже каменный круг ацтеков!

Наталья Полонникова: Мы хотели показать, что календари - это не только про разный отсчет времени. Они бывают самого необычного вида, из разных материалов. Календарь ацтеков - это точная копия того самого календаря, который был обнаружен в Мексике. Еще из необычного - инодонезийское летоисчисление на пальмовых листьях. Но, конечно, большой интерес представляют и наши - от так называемого кругового "бесконечного" до самого известного и любимого календаря - Брюсова. Он издавался с петровских времен до начала ХХ века. Кстати, всем нам знакомые отрывные книжечки, появятся только после 1861 года.

Вообще ведь главным зимним праздником на Руси всегда было Рождество. До того самого указа Петра I...

Наталья Полонникова: Да, указ у нас на выставке тоже представлен. Причем не только официальная бумага, но и лист из походной тетради императора с его собственноручным распоряжением о переносе Нового года и пометкой "сделано". Но святки все равно оставались одной из главных традиций - игры, гадания, хождение со звездой... Уникальный экспонат - маска для колядования, их практически не сохранилось, потому что создавалось все из подручных средств. Вот звезда, например, сделана из сита. Костюм? Выворачивался тулуп, шапка... То есть потом все это и дальше носилось и использовалось по назначению.

А во что играли?

Наталья Полонникова: Из игр любили катание с горки, а еще - "Колечко выйди на крылечко", которую мы все знаем. Это сейчас мы не до конца понимаем, почему человек, у которого оказалось колечко, должен выбегать из круга. А тогда все было ясно: колечко - это рождественский подарок, и если тебя не поймали, тебе он и достается.

Оливье - это уже, можно сказать, современная традиция новогоднего застолья. А чем угощали раньше?

Наталья Полонникова: Одно из традиционных рождественских и новогодних блюд - студень. Рецептов было огромное множество. Музей "Ростовский кремль" предоставил нам формы для их приготовления - студники. Один украшен изображениями раков - вполне возможно, что студень был именно из них. А вот блюдо с цветочками - это кисельник, в нем готовили то, что мы бы сейчас назвали фруктовым желе. Его вываливали из формы и резали на куски. Надо сказать, что это редкие экспонаты - из-за того, что они постоянно использовались, их сохранилось очень мало. Большое значение, конечно же, играли пряники. Самый большой был зафиксирован на именинах Петра I, чтобы внести его, пришлось снять двери.

А как же обязательный хлопок шампанского?

Наталья Полонникова: Раньше к празднику варили пиво, а шампанское - более поздняя история. На выставке мы показываем книжечку 1861 года, где как раз рассказывается, как правильно встречать праздник с этим напитком. За пять минут до наступления Нового года все смотрят на часы, разливают шампанское и ищут глазами в толпе того, с кем обязательно хотят чокнуться и кого поздравить.

Уж какой Новый год без елки, но ведь и ее поначалу ставили далеко не все!

Наталья Полонникова: Традиция ставить в домах украшенную игрушками ёлку завоевывала Россию постепенно, в течение всего XIX века. Кстати, "Раз-два-три - елочка гори!" - это дореволюционная забава. А как же ее зажигали? Всем кажется, что кто-то ходит вокруг дерева и медленно зажигает свечку за свечкой. На самом деле, была специальная зажигательная нить, которая соединяла все свечки, и от огонька на одной - все очень быстро загорались. Надо было только не терять бдительность - в начале ХХ века карикатуры часто высмеивали таких "запраздновавшихся", к которым едут пожарные.

А были ли традиции, которые у нас не прижились?

Наталья Полонникова: Конечно. Вот, например, сборник рождественских гимнов 16-го века, привезенный из Франции и хранившийся в семье Шереметьевых. При Петре I эту европейскую традицию пытались перенять, но не прижилось. Так же как и вертепы, это уже в последнее время они стали у нас везде появляться, а раньше особого интереса не встретили. Мы показываем немецкие, польские вертепы, есть даже африканский.

НАВИГАТОР

Выставка "Три века русской елки" будет открыта до 31 января 2022 года в Малом выставочном зале во Дворце царя Алексея Михайловича. Билеты лучше заранее приобретать на сайте музея-заповедника, для входа необходим QR-код и паспорт.