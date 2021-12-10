За сутки 74 военных вылечили от коронавируса

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в пятницу вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 74 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 45,1 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля около 152,8 тысячи человек, контактировавших с инфицированными коронавирусом.

Таких пациентов в Вооруженных силах стало меньше. Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 547 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Еще 731 военный с COVID-19 лежит в ведомственных госпиталях. Шесть заболевших лечат гражданские медики. Еще 810 человек изолированы на дому.

Сообщается, что пятеро инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У девяти пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 39 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 202 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более 1,4 тысячи человек, 283 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшие от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали свыше 30,2 тысячи пациентов, из которых более 11,4 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 425 543 человека, сообщили в Минобороны РФ.