За сутки в России подтверждено 30873 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3477

2 Санкт-Петербург 2267

3 Московская область 1712

4 Самарская область 746

5 Красноярский край 733

6 Краснодарский край 693

7 Пермский край 688

8 Воронежская область 682

9 Свердловская область 663

10 Ростовская область 654

11 Челябинская область 626

12 Иркутская область 605

13 Республика Башкортостан 573

14 Омская область 571

15 Нижегородская область 548

16 Алтайский край 520

17 Хабаровский край 513

18 Саратовская область 499

19 Приморский край 460

20 Ставропольский край 447

21 Волгоградская область 404

22 Новосибирская область 396

23 Ленинградская область 371

24 Тверская область 363

25 Вологодская область 358

26 Кемеровская область 355

27 Липецкая область 351

28 Пензенская область 348

29 Архангельская область 341

30 Белгородская область 325

31 Республика Крым 321

32 Забайкальский край 310

33 Ульяновская область 306

34 Тюменская область 304

35 Владимирская область 302

36 Ярославская область 270

37 Республика Коми 269

38 Амурская область 263

39 Республика Карелия 262

40 Оренбургская область 259

41 Орловская область 257

42 Кировская область 252

43 Астраханская область 247

44 Республика Саха (Якутия) 244

45 Тульская область 236

46 Республика Бурятия 235

47 Томская область 234

48 Брянская область 231

49 Рязанская область 217

50 Тамбовская область 210

51 Калининградская область 208

52 Ханты-Мансийский автономный округ 206

53 Ивановская область 203

54 Калужская область 201

55 Смоленская область 196

56 Новгородская область 192

57 Курганская область 188

58 Республика Татарстан 185

59 Удмуртская Республика 184

60 Псковская область 177

61 Севастополь 169

62 Костромская область 168

63 Сахалинская область 167

64 Курская область 157

65 Мурманская область 154

66 Республика Дагестан 150

67 Республика Хакасия 145

68 Республика Мордовия 143

69 Республика Чувашия 139

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 128

71 Республика Марий Эл 121

72 Республика Адыгея 115

73 Кабардино-Балкарская Республика 99

74 Республика Ингушетия 84

75 Чеченская Республика 82

76 Республика Северная Осетия-Алания 80

77 Карачаево-Черкесская Республика 71

78 Камчатский край 50

79 Республика Тыва 49

80 Еврейская автономная область 36

81 Магаданская область 35

82 Республика Алтай 33

83 Республика Калмыкия 20

84 Ненецкий автономный округ 13

85 Чукотский автономный округ 7 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 956 679 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия 0,06%

2. Республика Алтай 0,13%

3. Республика Тыва 0,16%. За последние сутки подтверждено 1 176 смертей Москва 89

Московская область 56

Санкт-Петербург 55

Воронежская область 42

Волгоградская область 38

Красноярский край 38

Нижегородская область 36

Республика Башкортостан 34

Ростовская область 32

Самарская область 31

Свердловская область 31

Челябинская область 30

Ставропольский край 29

Краснодарский край 27

Алтайский край 27

Пермский край 26

Владимирская область 25

Республика Крым 24

Иркутская область 24

Брянская область 21

Тюменская область 20

Рязанская область 19

Вологодская область 18

Республика Чувашия 18

Ивановская область 17

Саратовская область 16

Липецкая область 13

Ярославская область 13

Пензенская область 13

Республика Хакасия 13

Тульская область 12

Ленинградская область 12

Ульяновская область 12

Республика Коми 11

Кабардино-Балкарская Республика 11

Новосибирская область 11

Оренбургская область 10

Омская область 10

Курская область 9

Тамбовская область 9

Новгородская область 9

Республика Марий Эл 9

Севастополь 8

Республика Дагестан 8

Ханты-Мансийский автономный округ 8

Белгородская область 7

Смоленская область 7

Тверская область 7

Мурманская область 7

Республика Северная Осетия - Алания 7

Республика Татарстан 7

Хабаровский край 7

Орловская область 6

Астраханская область 6

Удмуртская Республика 6

Республика Бурятия 6

Калужская область 5

Костромская область 5

Калининградская область 5

Псковская область 5

Республика Карелия 4

Республика Мордовия 4

Курганская область 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Кемеровская область 4

Забайкальский край 4

Приморский край 4

Амурская область 4

Карачаево-Черкесская Республика 3

Кировская область 3

Республика Саха (Якутия) 3

Сахалинская область 3

Еврейская автономная область 3

Архангельская область 2

Чеченская Республика 2

Республика Алтай 2

Камчатский край 2

Республика Адыгея 1

Республика Калмыкия 1

Республика Ингушетия 1

Томская область 1 За весь период по России умерло 287 180 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 35 657 человек Москва 3372

Санкт-Петербург 2866

Московская область 2248

Алтайский край 1025

Омская область 844

Челябинская область 832

Нижегородская область 758

Красноярский край 731

Ульяновская область 720

Воронежская область 668

Пермский край 666

Самарская область 659

Пензенская область 649

Ростовская область 631

Волгоградская область 624

Республика Башкортостан 621

Краснодарский край 619

Ставропольский край 615

Саратовская область 603

Смоленская область 531

Хабаровский край 511

Калининградская область 475

Рязанская область 461

Свердловская область 461

Иркутская область 461

Забайкальский край 429

Ленинградская область 428

Республика Саха (Якутия) 406

Республика Крым 398

Тверская область 396

Приморский край 376

Вологодская область 375

Тюменская область 373

Республика Хакасия 369

Архангельская область 361

Тамбовская область 356

Брянская область 355

Орловская область 351

Республика Коми 346

Оренбургская область 327

Республика Бурятия 318

Липецкая область 317

Костромская область 294

Курская область 291

Севастополь 291

Новгородская область 288

Астраханская область 281

Ярославская область 275

Ханты-Мансийский автономный округ 256

Республика Карелия 254

Кемеровская область 253

Белгородская область 248

Мурманская область 248

Новосибирская область 248

Курганская область 227

Томская область 226

Тульская область 219

Владимирская область 213

Калужская область 207

Амурская область 198

Ивановская область 194

Республика Татарстан 176

Кировская область 164

Республика Мордовия 137

Республика Северная Осетия - Алания 136

Удмуртская Республика 120

Республика Дагестан 119

Псковская область 113

Республика Чувашия 111

Ямало-Ненецкий автономный округ 107

Сахалинская область 101

Республика Ингушетия 85

Кабардино-Балкарская Республика 84

Карачаево-Черкесская Республика 82

Чеченская Республика 79

Республика Тыва 74

Республика Марий Эл 68

Республика Адыгея 62

Республика Алтай 49

Камчатский край 45

Магаданская область 35

Еврейская автономная область 35

Республика Калмыкия 21

Чукотский автономный округ 9

Ненецкий автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 673 518 Мурашко рассказал, как протекает коронавирус при заражении "омикроном"