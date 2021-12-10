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10.12.2021 11:51
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 30873 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 30873 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,3% без клинических проявлений. 
Распределение по субъектам такое
  • 1    Москва 3477
  • 2    Санкт-Петербург 2267
  • 3    Московская область   1712
  • 4    Самарская область    746
  • 5    Красноярский край    733
  • 6    Краснодарский край   693
  • 7    Пермский край  688
  • 8    Воронежская область   682
  • 9    Свердловская область  663
  • 10   Ростовская область   654
  • 11   Челябинская область   626
  • 12   Иркутская область    605
  • 13   Республика Башкортостан 573
  • 14   Омская область 571
  • 15   Нижегородская область  548
  • 16   Алтайский край 520
  • 17   Хабаровский край    513
  • 18   Саратовская область   499
  • 19   Приморский край 460
  • 20   Ставропольский край   447
  • 21   Волгоградская область  404
  • 22   Новосибирская область  396
  • 23   Ленинградская область  371
  • 24   Тверская область    363
  • 25   Вологодская область   358
  • 26   Кемеровская область   355
  • 27   Липецкая область    351
  • 28   Пензенская область   348
  • 29   Архангельская область  341
  • 30   Белгородская область  325
  • 31   Республика Крым 321
  • 32   Забайкальский край   310
  • 33   Ульяновская область   306
  • 34   Тюменская область    304
  • 35   Владимирская область  302
  • 36   Ярославская область   270
  • 37   Республика Коми 269
  • 38   Амурская область    263
  • 39   Республика Карелия   262
  • 40   Оренбургская область  259
  • 41   Орловская область    257
  • 42   Кировская область    252
  • 43   Астраханская область  247
  • 44   Республика Саха (Якутия)    244
  • 45   Тульская область    236
  • 46   Республика Бурятия   235
  • 47   Томская область 234
  • 48   Брянская область    231
  • 49   Рязанская область    217
  • 50   Тамбовская область   210
  • 51   Калининградская область 208
  • 52   Ханты-Мансийский автономный округ    206
  • 53   Ивановская область   203
  • 54   Калужская область    201
  • 55   Смоленская область   196
  • 56   Новгородская область  192
  • 57   Курганская область   188
  • 58   Республика Татарстан  185
  • 59   Удмуртская Республика  184
  • 60   Псковская область    177
  • 61   Севастополь   169
  • 62   Костромская область   168
  • 63   Сахалинская область   167
  • 64   Курская область 157
  • 65   Мурманская область   154
  • 66   Республика Дагестан   150
  • 67   Республика Хакасия   145
  • 68   Республика Мордовия   143
  • 69   Республика Чувашия   139
  • 70   Ямало-Ненецкий автономный округ 128
  • 71   Республика Марий Эл   121
  • 72   Республика Адыгея    115
  • 73   Кабардино-Балкарская Республика 99
  • 74   Республика Ингушетия  84
  • 75   Чеченская Республика  82
  • 76   Республика Северная Осетия-Алания    80
  • 77   Карачаево-Черкесская Республика 71
  • 78   Камчатский край 50
  • 79   Республика Тыва 49
  • 80   Еврейская автономная область  36
  • 81   Магаданская область   35
  • 82   Республика Алтай    33
  • 83   Республика Калмыкия   20
  • 84   Ненецкий автономный округ    13
  • 85   Чукотский автономный округ   7

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 956 679 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия 0,06%
  • 2. Республика Алтай 0,13%
  • 3. Республика Тыва 0,16%. 
За последние сутки подтверждено 1 176 смертей
  • Москва 89
  • Московская область   56
  • Санкт-Петербург 55
  • Воронежская область   42
  • Волгоградская область  38
  • Красноярский край    38
  • Нижегородская область  36
  • Республика Башкортостан 34
  • Ростовская область   32
  • Самарская область    31
  • Свердловская область  31
  • Челябинская область   30
  • Ставропольский край   29
  • Краснодарский край   27
  • Алтайский край 27
  • Пермский край  26
  • Владимирская область  25
  • Республика Крым 24
  • Иркутская область    24
  • Брянская область    21
  • Тюменская область    20
  • Рязанская область    19
  • Вологодская область   18
  • Республика Чувашия   18
  • Ивановская область   17
  • Саратовская область   16
  • Липецкая область    13
  • Ярославская область   13
  • Пензенская область   13
  • Республика Хакасия   13
  • Тульская область    12
  • Ленинградская область  12
  • Ульяновская область   12
  • Республика Коми 11
  • Кабардино-Балкарская Республика 11
  • Новосибирская область  11
  • Оренбургская область  10
  • Омская область 10
  • Курская область 9
  • Тамбовская область   9
  • Новгородская область  9
  • Республика Марий Эл   9
  • Севастополь   8
  • Республика Дагестан   8
  • Ханты-Мансийский автономный округ    8
  • Белгородская область  7
  • Смоленская область   7
  • Тверская область    7
  • Мурманская область   7
  • Республика Северная Осетия - Алания   7
  • Республика Татарстан  7
  • Хабаровский край    7
  • Орловская область    6
  • Астраханская область  6
  • Удмуртская Республика  6
  • Республика Бурятия   6
  • Калужская область    5
  • Костромская область   5
  • Калининградская область 5
  • Псковская область    5
  • Республика Карелия   4
  • Республика Мордовия   4
  • Курганская область   4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Кемеровская область   4
  • Забайкальский край   4
  • Приморский край 4
  • Амурская область    4
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Кировская область    3
  • Республика Саха (Якутия)    3
  • Сахалинская область   3
  • Еврейская автономная область  3
  • Архангельская область  2
  • Чеченская Республика  2
  • Республика Алтай    2
  • Камчатский край 2
  • Республика Адыгея    1
  • Республика Калмыкия   1
  • Республика Ингушетия  1
  • Томская область 1

За весь период по России умерло 287 180 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 35 657 человек
  • Москва 3372
  • Санкт-Петербург 2866
  • Московская область   2248
  • Алтайский край 1025
  • Омская область 844
  • Челябинская область   832
  • Нижегородская область  758
  • Красноярский край    731
  • Ульяновская область   720
  • Воронежская область   668
  • Пермский край  666
  • Самарская область    659
  • Пензенская область   649
  • Ростовская область   631
  • Волгоградская область  624
  • Республика Башкортостан 621
  • Краснодарский край   619
  • Ставропольский край   615
  • Саратовская область   603
  • Смоленская область   531
  • Хабаровский край    511
  • Калининградская область 475
  • Рязанская область    461
  • Свердловская область  461
  • Иркутская область    461
  • Забайкальский край   429
  • Ленинградская область  428
  • Республика Саха (Якутия)    406
  • Республика Крым 398
  • Тверская область    396
  • Приморский край 376
  • Вологодская область   375
  • Тюменская область    373
  • Республика Хакасия   369
  • Архангельская область  361
  • Тамбовская область   356
  • Брянская область    355
  • Орловская область    351
  • Республика Коми 346
  • Оренбургская область  327
  • Республика Бурятия   318
  • Липецкая область    317
  • Костромская область   294
  • Курская область 291
  • Севастополь   291
  • Новгородская область  288
  • Астраханская область  281
  • Ярославская область   275
  • Ханты-Мансийский автономный округ    256
  • Республика Карелия   254
  • Кемеровская область   253
  • Белгородская область  248
  • Мурманская область   248
  • Новосибирская область  248
  • Курганская область   227
  • Томская область 226
  • Тульская область    219
  • Владимирская область  213
  • Калужская область    207
  • Амурская область    198
  • Ивановская область   194
  • Республика Татарстан  176
  • Кировская область    164
  • Республика Мордовия   137
  • Республика Северная Осетия - Алания   136
  • Удмуртская Республика  120
  • Республика Дагестан   119
  • Псковская область    113
  • Республика Чувашия   111
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 107
  • Сахалинская область   101
  • Республика Ингушетия  85
  • Кабардино-Балкарская Республика 84
  • Карачаево-Черкесская Республика 82
  • Чеченская Республика  79
  • Республика Тыва 74
  • Республика Марий Эл   68
  • Республика Адыгея    62
  • Республика Алтай    49
  • Камчатский край 45
  • Магаданская область   35
  • Еврейская автономная область  35
  • Республика Калмыкия   21
  • Чукотский автономный округ   9
  • Ненецкий автономный округ    2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 673 518

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