За сутки в России подтверждено 30873 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3477
- 2 Санкт-Петербург 2267
- 3 Московская область 1712
- 4 Самарская область 746
- 5 Красноярский край 733
- 6 Краснодарский край 693
- 7 Пермский край 688
- 8 Воронежская область 682
- 9 Свердловская область 663
- 10 Ростовская область 654
- 11 Челябинская область 626
- 12 Иркутская область 605
- 13 Республика Башкортостан 573
- 14 Омская область 571
- 15 Нижегородская область 548
- 16 Алтайский край 520
- 17 Хабаровский край 513
- 18 Саратовская область 499
- 19 Приморский край 460
- 20 Ставропольский край 447
- 21 Волгоградская область 404
- 22 Новосибирская область 396
- 23 Ленинградская область 371
- 24 Тверская область 363
- 25 Вологодская область 358
- 26 Кемеровская область 355
- 27 Липецкая область 351
- 28 Пензенская область 348
- 29 Архангельская область 341
- 30 Белгородская область 325
- 31 Республика Крым 321
- 32 Забайкальский край 310
- 33 Ульяновская область 306
- 34 Тюменская область 304
- 35 Владимирская область 302
- 36 Ярославская область 270
- 37 Республика Коми 269
- 38 Амурская область 263
- 39 Республика Карелия 262
- 40 Оренбургская область 259
- 41 Орловская область 257
- 42 Кировская область 252
- 43 Астраханская область 247
- 44 Республика Саха (Якутия) 244
- 45 Тульская область 236
- 46 Республика Бурятия 235
- 47 Томская область 234
- 48 Брянская область 231
- 49 Рязанская область 217
- 50 Тамбовская область 210
- 51 Калининградская область 208
- 52 Ханты-Мансийский автономный округ 206
- 53 Ивановская область 203
- 54 Калужская область 201
- 55 Смоленская область 196
- 56 Новгородская область 192
- 57 Курганская область 188
- 58 Республика Татарстан 185
- 59 Удмуртская Республика 184
- 60 Псковская область 177
- 61 Севастополь 169
- 62 Костромская область 168
- 63 Сахалинская область 167
- 64 Курская область 157
- 65 Мурманская область 154
- 66 Республика Дагестан 150
- 67 Республика Хакасия 145
- 68 Республика Мордовия 143
- 69 Республика Чувашия 139
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 128
- 71 Республика Марий Эл 121
- 72 Республика Адыгея 115
- 73 Кабардино-Балкарская Республика 99
- 74 Республика Ингушетия 84
- 75 Чеченская Республика 82
- 76 Республика Северная Осетия-Алания 80
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 71
- 78 Камчатский край 50
- 79 Республика Тыва 49
- 80 Еврейская автономная область 36
- 81 Магаданская область 35
- 82 Республика Алтай 33
- 83 Республика Калмыкия 20
- 84 Ненецкий автономный округ 13
- 85 Чукотский автономный округ 7
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 956 679 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия 0,06%
- 2. Республика Алтай 0,13%
- 3. Республика Тыва 0,16%.
За последние сутки подтверждено 1 176 смертей
- Москва 89
- Московская область 56
- Санкт-Петербург 55
- Воронежская область 42
- Волгоградская область 38
- Красноярский край 38
- Нижегородская область 36
- Республика Башкортостан 34
- Ростовская область 32
- Самарская область 31
- Свердловская область 31
- Челябинская область 30
- Ставропольский край 29
- Краснодарский край 27
- Алтайский край 27
- Пермский край 26
- Владимирская область 25
- Республика Крым 24
- Иркутская область 24
- Брянская область 21
- Тюменская область 20
- Рязанская область 19
- Вологодская область 18
- Республика Чувашия 18
- Ивановская область 17
- Саратовская область 16
- Липецкая область 13
- Ярославская область 13
- Пензенская область 13
- Республика Хакасия 13
- Тульская область 12
- Ленинградская область 12
- Ульяновская область 12
- Республика Коми 11
- Кабардино-Балкарская Республика 11
- Новосибирская область 11
- Оренбургская область 10
- Омская область 10
- Курская область 9
- Тамбовская область 9
- Новгородская область 9
- Республика Марий Эл 9
- Севастополь 8
- Республика Дагестан 8
- Ханты-Мансийский автономный округ 8
- Белгородская область 7
- Смоленская область 7
- Тверская область 7
- Мурманская область 7
- Республика Северная Осетия - Алания 7
- Республика Татарстан 7
- Хабаровский край 7
- Орловская область 6
- Астраханская область 6
- Удмуртская Республика 6
- Республика Бурятия 6
- Калужская область 5
- Костромская область 5
- Калининградская область 5
- Псковская область 5
- Республика Карелия 4
- Республика Мордовия 4
- Курганская область 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Кемеровская область 4
- Забайкальский край 4
- Приморский край 4
- Амурская область 4
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Кировская область 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Сахалинская область 3
- Еврейская автономная область 3
- Архангельская область 2
- Чеченская Республика 2
- Республика Алтай 2
- Камчатский край 2
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Ингушетия 1
- Томская область 1
За весь период по России умерло 287 180 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 35 657 человек
- Москва 3372
- Санкт-Петербург 2866
- Московская область 2248
- Алтайский край 1025
- Омская область 844
- Челябинская область 832
- Нижегородская область 758
- Красноярский край 731
- Ульяновская область 720
- Воронежская область 668
- Пермский край 666
- Самарская область 659
- Пензенская область 649
- Ростовская область 631
- Волгоградская область 624
- Республика Башкортостан 621
- Краснодарский край 619
- Ставропольский край 615
- Саратовская область 603
- Смоленская область 531
- Хабаровский край 511
- Калининградская область 475
- Рязанская область 461
- Свердловская область 461
- Иркутская область 461
- Забайкальский край 429
- Ленинградская область 428
- Республика Саха (Якутия) 406
- Республика Крым 398
- Тверская область 396
- Приморский край 376
- Вологодская область 375
- Тюменская область 373
- Республика Хакасия 369
- Архангельская область 361
- Тамбовская область 356
- Брянская область 355
- Орловская область 351
- Республика Коми 346
- Оренбургская область 327
- Республика Бурятия 318
- Липецкая область 317
- Костромская область 294
- Курская область 291
- Севастополь 291
- Новгородская область 288
- Астраханская область 281
- Ярославская область 275
- Ханты-Мансийский автономный округ 256
- Республика Карелия 254
- Кемеровская область 253
- Белгородская область 248
- Мурманская область 248
- Новосибирская область 248
- Курганская область 227
- Томская область 226
- Тульская область 219
- Владимирская область 213
- Калужская область 207
- Амурская область 198
- Ивановская область 194
- Республика Татарстан 176
- Кировская область 164
- Республика Мордовия 137
- Республика Северная Осетия - Алания 136
- Удмуртская Республика 120
- Республика Дагестан 119
- Псковская область 113
- Республика Чувашия 111
- Ямало-Ненецкий автономный округ 107
- Сахалинская область 101
- Республика Ингушетия 85
- Кабардино-Балкарская Республика 84
- Карачаево-Черкесская Республика 82
- Чеченская Республика 79
- Республика Тыва 74
- Республика Марий Эл 68
- Республика Адыгея 62
- Республика Алтай 49
- Камчатский край 45
- Магаданская область 35
- Еврейская автономная область 35
- Республика Калмыкия 21
- Чукотский автономный округ 9
- Ненецкий автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 673 518