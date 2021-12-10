Звезды кино и ТВ призвали подарить нуждающимся подарки на Рождество

Православная служба "Милосердие" запустила акцию "Дари радость на Рождество". Видеоролики акции в этом году озвучили звезды кино и ТВ - Дмитрий Певцов, Елизавета Боярская, Виктор Гусев. Об этом сообщается на сайте службы.

- Я призываю всех участвовать в акции "Дари радость на Рождество"! Отдающий человек получает двойную радость: от того, что он отдает, и от того, что радуется тот, кто получает, - считает Певцов. - Отдавая другим, ты становишься богаче, если делаешь это искренне и не думаешь о том, что тебе что-то вернется. Отдавать - это свойство человеческой души.

"Милосердие" собирает подарки для нуждающихся ежегодно в преддверии зимних праздников. Среди тех, кому оно помогает, неполные и многодетные семьи, дети и взрослые с инвалидностью, мамы с детьми и беременные женщины в сложной жизненной ситуации, бездомные.

- Потребности у всех разные, поэтому мы помогаем угадать с подарком. Пожилым нужны пледы, детям с особенностями развития - музыкальные инструменты, бездомным - зимние шапки. Мы также вручаем подарки пациентам "красных зон", в которых помогают наши добровольцы, - заявила организатор акции Светлана Шепель.

Особое внимание нужно болеющим людям. Пациентам пригодятся самые простые вещи, чай в пакетиках, расчески с зеркальцем, теплые носки. Всего за 11 лет существования акции служба "Милосердие" вручила 282 тысячи подарков.

На странице dari.miloserdie.ru можно выбрать и забронировать подарок, купить его в любом магазине и привезти либо заказать доставку в пункт приема по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д. 57, стр. 7 ( Расписание работы пункта также можно посмотреть на сайте акции).