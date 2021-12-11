Blue Origin впервые отправила в суборбитальный полет шесть туристов

Корабль New Shepard впервые вышел за пределы атмосферы с полной загрузкой - на борту находились шесть человек. Об этом сообщила компания Blue Origin, которая принадлежит Джеффу Безосу и занимается пилотируемыми полетами в космос.

Полет, состоявшийся 11 декабря, стал для New Shepard третьим, но впервые корабль доставил за границу земной атмосферы шесть туристов - до этого экипаж состоял из четырех человек.

На борту находились четыре туриста, купивших билеты - это бизнесмены Лейн Бесс, Эван Дик и Дилан Тейлор, а также сын Бесса Кэмерон. Компанию им составили два почетных гостя - дочь первого американского астронавта Лора Шепард Черчли и ведущий шоу "Доброе утро, Америка" Майкл Страхан.

Корабль поднялся на высоту более ста километров, выйдя за границу атмосферы. Полет длился около десяти минут. Следующий старт состоится в 2022 году.