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11.12.2021 22:10
Рубрика: Экономика

Британский экономист признался, что не может дать прогноз на 2022 год

Текст: Евгения Думанская
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Попытки дать прогнозы по развитию экономики на 2022 год, вероятнее всего, обернутся провалом, считает британский экономист Джим O'Нилл.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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В статье для Project Syndicate он пишет, что следующий год будет полон непредсказуемости и любая тенденция может изменить оборот. Самым важным фактором остается пандемия коронавируса, а на втором месте в списке волнующих вопросов, по мнению O'Нилла, находится инфляция.

"Является ли повышение цен в этом году временным или оно представляет собой нечто более серьезное? Мой бесполезный ответ: я не знаю", - пишет экономист, отмечая, что год назад он пытался предполагать, что будет с инфляцией, но теперь уже не обладает никакой уверенностью.

Как считает O'Нилл, еще до пандемии было ясно, что " мир бесконечной щедрости центральных банков уже изжил себя" и пора вернуться к отношениям, где процентные ставки с учетом инфляции будут коррелировать с ожидаемыми темпами роста ВВП. Пандемия стала сильным шоком, на фоне которого продолжение сверхмягкой монетарной политики может выглядеть ошибочным и, по мнению некоторых экспертов, вести к новому всплеску инфляции.

"Над этими проблемами незаметно нависает центральный вопрос роста производительности, который в большинстве стран с развитой экономикой уже давно вызывает разочарование", - заявил экономист.

Кроме того, есть и другие вопросы, на которые тоже стоит обратить внимание - рост уровня бедности, изменение климата и неопределенность глобального управления, то есть, работы международных форматов.

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