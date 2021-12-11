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11.12.2021 10:27
Рубрика: Экономика

Чернышенко провел заседание по подготовке к инвестиционному форуму в Сочи

Заместитель Председателя Правительства, председатель оргкомитета Российского инвестиционного форума - 2022 Дмитрий Чернышенко провел заседание по подготовке и проведению мероприятия, которое состоится 17-19 февраля 2022 года на площадке федеральной территории "Сириус".

Планируется участие в форуме Председателя Правительства Михаила Мишустина.

В совещании приняли участие советник Президента Антон Кобяков, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, а также члены оргкомитета, куда вошли представители Минфина, Минэкономразвития, Минспорта, Минздрава и общественных организаций.

Участники обсудили проекты деловой, культурной и спортивной программ форума, подготовку площадки и визуальное оформление выставки. Поднимались вопросы размещения и передвижения гостей. Особое внимание было уделено противоэпидемическим мерам.

Дмитрий Чернышенко отметил, что для включения в повестку форума от региональных и федеральных органов власти было получено 209 предложений. Из них оргкомитет выбрал 45 сессий по 5 национальным целям. Мероприятия пройдут как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Вице-премьер также отметил, что сбор предложений продолжается. Программа находится в процессе формирования. Основное внимание в ней будет уделено реализации нацпроектов и наращиванию экономического потенциала регионов.

"Российский инвестиционный форум - это форум регионов и конкретных решений. В рамках трехдневной программы представители федеральных органов власти, регионы и бизнес обсудят актуальные вопросы на пути достижения определенных Президентом национальных целей. На стендах и во время пленарных сессий субъекты представят свои лучшие проекты и практики, в том числе отобранные в рамках нового института кураторства вице-премьерами. Они направлены на повышение инвестиционной привлекательности, создание новых рабочих мест, рост доходов населения и, как следствие, на социально-экономическое развитие территорий в целом. Наша общая задача - выработать в рамках форума наиболее эффективные решения для поддержки развития регионов и найти инструменты для обеспечения роста уровня и качества жизни граждан по всей России", - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что на форуме будут работать представители всех 85 субъектов. На данный момент свое участие подтвердили 56 регионов. Также поступило несколько десятков заявок от ведущих российских компаний и корпораций.

В свою очередь советник Президента Антон Кобяков отметил: "Деловая программа форума проработана с учетом тематик национальных целей - это сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, комфортная и безопасная среда для жизни. Каждый из треков деловой программы затронет весь спектр вопросов, включённых в программу достижения национальных целей. Не обойдём вниманием и стартовый день форума, в рамках которого традиционно состоится форум "Здоровое общество". Архитектура деловой программы будет опубликована на официальном сайте форума в понедельник, 13 декабря."

Экономика Бизнес

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