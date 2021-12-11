Геннадий Онищенко объяснил, как пережить холода

Чтобы морозы не навредили здоровью, необходимо одеваться по погоде и обратить внимание на свое питание, рассказал врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Врач отметил, что от температуры прежде всего защищает одежда, важно "закрыть" спину, поясницу и горло. Что касается шапок, то, как считает Онищенко, для нынешних погодных условий идеальны модные вязаные шапочки, которые не дадут замерзнуть, но и не будут слишком жаркими.

Во время морозов лицо можно закрывать шарфом, а также согреть щеки и нос поможет маска - она не только защитит от вирусов и микробов, но и поможет сохранить тепло.

Онищенко подчеркнул, что зимой особенно важно придерживаться сбалансированного рациона и питьевого режима, при необходимости принимать витамины. От спиртного врач советует отказаться - он подчеркнул, что его согревающие свойства это миф.

"Единственное применение спиртного может быть только тогда, когда человек перемерз - вот тогда оно где-то, для растирания, в виде компресса. Но это как наружное", - сказал он в беседе с "Комсомольской правдой".