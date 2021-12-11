Гослитмузей откроет выставку "Андрей Платонов: в поисках будущего"

В центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля на Зубовском бульваре 17 декабря откроется вторая экспозиция отдела "Музей истории литературы ХХ века", посвященная самобытному мастеру русской прозы, драматургу, сценаристу, журналисту, инженеру, изобретателю Андрею Платонову.

Выставка состоит из двух частей. Первая посвящена "квартирной" идее всего Музея истории литературы ХХ века и рассказывает о семье Платонова. Платонов жил на Тверском бульваре, в доме 25. Это дом Герцена в булгаковском романе "Мастер и Маргарита". Оттуда - кожаный диван и стол-бюро, на котором среди рукописей и документов притаился чертик-талисман. Портреты родных и моменты семейной хроники помещены в "домашний" фотоальбом, прижизненные издания и интересовавшие писателя книги расположились на условных полках, будто плывущих по реке времени. Образ текущей воды, потока, движения - один из ключевых в художественном решении экспозиции. В этой комнате висит живописный портрет Андрея Платонова работы Михаила Ромадина и иллюстрации к произведениям писателя.

Вторая комната - это мастерская, где посетитель оказывается внутри платоновских текстов. Они возникают на экране, акцентируя разные смыслы творчества Платонова. Мир будущего, фантастический "эфирный тракт" - по названию повести мастера - стал лейтмотивом этой части экспозиции. Тема техники, электричества, изобретательства, поездок по стране - самостоятельный сюжет биографии Платонова. Андрей Платонов был не только писателем - он учился на электротехническом отделении железнодорожного политехникума, хотел быть инженером.

Современное прочтение образов платоновской прозы представляют инсталляция и портреты работы Николая Наседкина, а также иллюстрации Льва Саксонова.