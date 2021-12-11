Гослитмузей откроет выставку "Андрей Платонов: в поисках будущего"

Новости

Песков: РФ покрывает 40% потребностей Греции в природном газе 12:51
В России к 2030 году планируют увеличить турпоток до 140 млн человек 12:36
В Москве парковки в новогодние праздники будут бесплатными 12:34
В Болгарии создана парламентская коалиция 12:17
Московское метро могут протянуть за Внуково для "Экспо-2030" 12:11
Прокуратура проверит экстренное возвращение самолета в "Шереметьево" 12:06
"Ленфильм" отреставрирует все фильмы своей "золотой коллекции" 11:57
Видео: Наталия Орейро впервые посетила Россию как гражданка страны 11:41
Кабмин выделил еще 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки 11:21
АТОР: Крым и Абхазия соперничают за второе место по спросу у туристов на Новый год 11:00
США отложили оказание Украине пакета военной помощи 10:49
Вышел последний выпуск "Голоса" с участием Градского 10:36
В Шереметьево экстренно сел Boeing, летевший в Краснодар 10:26
Овечкин обновил рекорд "Вашингтона", отдав две передачи в матче с "Питтсбургом" 09:31
"Тонкий психологический момент": появилась новая схема обмана россиян 08:50
Песков: РФ беспокоит переброска через греческий порт военной техники НАТО 08:05
Корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" прибыл в порт Манила 07:56
В США два человека погибли из-за торнадо, еще 20 под завалами 07:22
АТОР: Новогодние туры по России подорожали на 15% 07:00
Гинцбург: Прибывшие из ЮАР россияне с "омикроном" были привиты и болеют легко 06:40
Сингапур одобрил вакцинацию от коронавируса детей от 5 лет 06:31
Депутат Госдумы не исключил ограничений на поездки в Египет из-за "омикрона" 05:41
Байден подписал закон, который упрощает процедуру повышения потолка госдолга 05:11
Профессор высказался в пользу приостановки авиасообщения с Южной Африкой 04:45
Бурятия возобновила прямое авиасообщение с Монголией 04:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
11.12.2021 11:31
Рубрика: Культура

Гослитмузей откроет выставку "Андрей Платонов: в поисках будущего"

Текст: Наталья Соколова
В центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля на Зубовском бульваре 17 декабря откроется вторая экспозиция отдела "Музей истории литературы ХХ века", посвященная самобытному мастеру русской прозы, драматургу, сценаристу, журналисту, инженеру, изобретателю Андрею Платонову.
Фото: предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Фото: предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля
Фото: предоставлено пресс-службой Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля

Выставка состоит из двух частей. Первая посвящена "квартирной" идее всего Музея истории литературы ХХ века и рассказывает о семье Платонова. Платонов жил на Тверском бульваре, в доме 25. Это дом Герцена в булгаковском романе "Мастер и Маргарита". Оттуда - кожаный диван и стол-бюро, на котором среди рукописей и документов притаился чертик-талисман. Портреты родных и моменты семейной хроники помещены в "домашний" фотоальбом, прижизненные издания и интересовавшие писателя книги расположились на условных полках, будто плывущих по реке времени. Образ текущей воды, потока, движения - один из ключевых в художественном решении экспозиции. В этой комнате висит живописный портрет Андрея Платонова работы Михаила Ромадина и иллюстрации к произведениям писателя.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
За новогодним настроением - на выставку "Три века русской елки" в Коломенское

Вторая комната - это мастерская, где посетитель оказывается внутри платоновских текстов. Они возникают на экране, акцентируя разные смыслы творчества Платонова. Мир будущего, фантастический "эфирный тракт" - по названию повести мастера - стал лейтмотивом этой части экспозиции. Тема техники, электричества, изобретательства, поездок по стране - самостоятельный сюжет биографии Платонова. Андрей Платонов был не только писателем - он учился на электротехническом отделении железнодорожного политехникума, хотел быть инженером.

Современное прочтение образов платоновской прозы представляют инсталляция и портреты работы Николая Наседкина, а также иллюстрации Льва Саксонова.

Культура Арт Культура Литература

Главное сегодня

Прокуратура проверит экстренное возвращение самолета в "Шереметьево"
За сутки в России подтверждено 30 288 случаев COVID-19 в 85 регионах
Песков объяснил реакцию Путина на слова Сокурова
Поправки в Трудовой кодекс позволят работникам получить больше дней отпуска
Гинцбург: Прибывшие из ЮАР россияне с "омикроном" были привиты и болеют легко
Михаил Пиотровский - об итогах 2021-го и планах Эрмитажа
Владимир Хотиненко - об истинном таланте, любви и жизненных принципах