Гослитмузей откроет выставку "Андрей Платонов: в поисках будущего"

Выставка состоит из двух частей. Первая посвящена "квартирной" идее всего Музея истории литературы ХХ века и рассказывает о семье Платонова. Платонов жил на Тверском бульваре, в доме 25. Это дом Герцена в булгаковском романе "Мастер и Маргарита". Оттуда - кожаный диван и стол-бюро, на котором среди рукописей и документов притаился чертик-талисман. Портреты родных и моменты семейной хроники помещены в "домашний" фотоальбом, прижизненные издания и интересовавшие писателя книги расположились на условных полках, будто плывущих по реке времени. Образ текущей воды, потока, движения - один из ключевых в художественном решении экспозиции. В этой комнате висит живописный портрет Андрея Платонова работы Михаила Ромадина и иллюстрации к произведениям писателя.
Вторая комната - это мастерская, где посетитель оказывается внутри платоновских текстов. Они возникают на экране, акцентируя разные смыслы творчества Платонова. Мир будущего, фантастический "эфирный тракт" - по названию повести мастера - стал лейтмотивом этой части экспозиции. Тема техники, электричества, изобретательства, поездок по стране - самостоятельный сюжет биографии Платонова. Андрей Платонов был не только писателем - он учился на электротехническом отделении железнодорожного политехникума, хотел быть инженером.
Современное прочтение образов платоновской прозы представляют инсталляция и портреты работы Николая Наседкина, а также иллюстрации Льва Саксонова.