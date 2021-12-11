Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире

Право собственности на недвижимость подразумевает владение, пользование и распоряжение имуществом, однако, не всегда владелец может зарегистрироваться в собственной квартире, рассказала юрисконсульт департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Наталья Киселева.

Ограничение касается большинства апартаментов - в них нельзя оформить прописку, поскольку по факту это нежилые помещения. Также невозможно зарегистрироваться в домах, подлежащих сносу.

Как пояснила Киселева в беседе с агентством "Прайм", ограничение на регистрацию возникает в тот момент, когда местные власти выдали постановление о сносе дома.

"Определенные трудности могут также возникнуть с регистрацией по месту жительства у собственника доли квартиры, если ее метраж не соответствует нормам жилой площади - это результат политики борьбы с "резиновыми" квартирами", - сказала юрист.

Также ограничения на регистрацию имеются в "спорных" квартирах, например, если у правоохранительных органов есть информация о возможном мошенничестве.

При покупке квартиры в новостройке тоже могут возникнуть проблемы - момент выдачи ключей не всегда совпадает с открытием регистрации. В таком случае нужно немного подождать.