Кабмин выделил еще 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки

На поддержку льготной ипотечной программы выделено дополнительно 5,5 миллиарда рублей. Деньги будут предоставлены из резервного фонда правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Это поможет улучшить жилищные условия не менее чем 622 тысячам граждан", - говорится в документе.

Такие меры связаны с повышением ключевой ставки Банка России, а также с текущей динамикой выдачи ипотечных кредитов.

По программе "Льготная ипотека" можно взять кредит по ставке 7 процентов годовых на покупку жилья или частного дома. Максимальная сумма кредита должна не превышать 3 миллиона рублей, а первоначальный взнос должен быть не менее 15 процентов от стоимости жилья.

Программа действует до 1 июля 2022 года.