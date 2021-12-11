Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
11:21 11.12.2021

Кабмин выделил еще 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки

Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

На поддержку льготной ипотечной программы выделено дополнительно 5,5 миллиарда рублей. Деньги будут предоставлены из резервного фонда правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Фото: Александр Корольков
Эксперт рассказал, стоит ли рефинансировать ипотеку

"Это поможет улучшить жилищные условия не менее чем 622 тысячам граждан", - говорится в документе.

Такие меры связаны с повышением ключевой ставки Банка России, а также с текущей динамикой выдачи ипотечных кредитов.

По программе "Льготная ипотека" можно взять кредит по ставке 7 процентов годовых на покупку жилья или частного дома. Максимальная сумма кредита должна не превышать 3 миллиона рублей, а первоначальный взнос должен быть не менее 15 процентов от стоимости жилья.

Программа действует до 1 июля 2022 года.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
10:45

Когда нелегальная сдача жилья может повлечь уголовную ответственность

Когда нелегальная сдача жилья может повлечь уголовную ответственность

Нелегальная сдача квартиры в аренду в некоторых случаях может повлечь за собой уголовную ответственность. Это может произойти в случае, если собственник уклонялся от уплаты НДФЛ в течение трех лет

Ипотека
08:00

Эксперт рассказал, стоит ли рефинансировать ипотеку

Эксперт рассказал, стоит ли рефинансировать ипотеку

Рефинансирование ипотеки дает возможность снизить платежи по кредиту. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина рассказала "РГ", бывает ли невыгодное рефинансирование и на что стоит обратить внимание

ЖКХ
10.12.2021

Эксперт дал советы, как проверить справедливость начисленной квартплаты

Эксперт дал советы, как проверить справедливость начисленной квартплаты

Чтобы понять правильно ли начисляется квартплата и нет ли переплат, не всегда нужно обладать специальными знаниями. О том, как жильцам грамотно "прочитать" квитанцию, "РГ" рассказал зампред Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев