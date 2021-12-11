Когда нелегальная сдача жилья может повлечь уголовную ответственность

По его словам, это может произойти в случае, если собственник уклонялся от уплаты НДФЛ в течение трех лет, либо если сумма неуплаченного налога превышает 2,7 млн рублей.

"Нарушителю могут присудить штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, полученного за период от одного года до двух лет", - предупредил эксперт.

Кроме того, может быть применен арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до одного года. Владелец квартиры сможет избежать уголовной ответственности, если совершил преступление впервые и согласился возместить все недоимки и штрафы, заключил Хантимиров.