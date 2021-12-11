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Текст:   Матвей Линник 
10:45 11.12.2021

Когда нелегальная сдача жилья может повлечь уголовную ответственность

Нелегальная сдача квартиры в аренду в некоторых случаях может повлечь за собой уголовную ответственность. Об этом РИА Недвижимость рассказал юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

По его словам, это может произойти в случае, если собственник уклонялся от уплаты НДФЛ в течение трех лет, либо если сумма неуплаченного налога превышает 2,7 млн рублей.

Фото: Сергей Михеев/РГ
За нелегальную аренду квартир введут новые штрафы

"Нарушителю могут присудить штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, полученного за период от одного года до двух лет", - предупредил эксперт.

Кроме того, может быть применен арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до одного года. Владелец квартиры сможет избежать уголовной ответственности, если совершил преступление впервые и согласился возместить все недоимки и штрафы, заключил Хантимиров.