Комиссия Совета судей назвала недопустимым "флеш-правосудие"

Комиссия Совета судей России по этике заявила о недопустимости так называемого "флеш правосудия", когда в судебные акты переносятся целые фрагменты из материалов следствия. На проблему указано в информационном письме, опубликованном на официальном сайте Совета судей России.

"Распространенной причиной появления в тексте судебного акта слов и речевых оборотов, недопустимых при использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации, являются злоупотребление предоставляемой современными техническими средствами возможностью компиляции и бездумное перенесение в тексты судебных постановлений значительных фрагментов (иногда и полностью) текстов обвинительных заключений, исковых заявлений, возражений сторон и т. п., - говорится в письме. - Подобная практика уже привела к появлению в средствах массовой информации и юридической литературе такого отрицательно характеризующего суды понятия как "флеш правосудие".

Практикующие юриста рассказывали "РГ", что давно стало практикой, когда следователи передают судье флешку с материалами. Само по себе это нормальное явление. Недопустимо, когда судья бездумно копирует целые куски текста. Каждый приговор должен быть написан своими словами, а каждое его слово - продумано судьей. Кстати, сегодня активно развиваются системы электронного документооборота, так что судья часто работают именно с электронными документами. Материалы поступают по специальным каналам, и даже флешки уже не так нужны. Однако это не освобождает судью от обязанности писать каждое решение с чистого листа.

В письме отмечается, что практика "флеш-правосудия" дискредитирует авторитет судебной системы в России. Как обращает внимание ТАСС, согласно позиции Совета судей, утверждение авторитета судебной власти является одной из основных задач органов судейского сообщества. "Поэтому комиссия Совета судей Российской Федерации по этике предлагает региональным советам судей и действующим в их составе комиссиям по этике обратить внимание на обозначенные в данном письме проблемы и использовать все имеющиеся в их распоряжении возможности для их преодоления", - говорится в письме.