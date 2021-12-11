Комиссия Совета судей назвала недопустимым "флеш-правосудие"

Новости

Сенатор Климов: Слова премьера Польши про ЕС и Россию на руку США 17:00
Задержан подозреваемый в избиении экс-замминистра энергетики РФ 16:23
Матч ЦСКА - "Арсенал" состоится несмотря на мороз 16:12
В штате Кентукки из-за торнадо могли погибнуть 50 человек 14:43
В Москве "желтый" уровень опасности продлен на 36 часов 14:36
Собянин﻿: Более 4 тысяч предновогодних огней украсили столицу 13:42
Кремль: РФ покрывает 40% потребностей Греции в природном газе 12:51
В России к 2030 году планируют увеличить турпоток до 140 млн человек 12:36
В Москве парковки в новогодние праздники будут бесплатными 12:34
В Болгарии создана парламентская коалиция 12:17
Московское метро могут протянуть за Внуково для "Экспо-2030" 12:11
Прокуратура проверит экстренное возвращение самолета в "Шереметьево" 12:06
"Ленфильм" отреставрирует все фильмы своей "золотой коллекции" 11:57
Видео: Наталия Орейро впервые посетила Россию как гражданка страны 11:41
Кабмин выделил еще 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки 11:21
АТОР: Крым и Абхазия соперничают за второе место по спросу у туристов на Новый год 11:00
США отложили оказание Украине пакета военной помощи 10:49
Вышел последний выпуск "Голоса" с участием Градского 10:36
В Шереметьево экстренно сел Boeing, летевший в Краснодар 10:26
Овечкин обновил рекорд "Вашингтона", отдав две передачи в матче с "Питтсбургом" 09:31
"Тонкий психологический момент": появилась новая схема обмана россиян 08:50
Песков: РФ беспокоит переброска через греческий порт военной техники НАТО 08:05
Корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" прибыл в порт Манила 07:56
В США два человека погибли из-за торнадо, еще 20 под завалами 07:22
Гинцбург: Прибывшие из ЮАР россияне с "омикроном" были привиты и болеют легко 06:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка
Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка
11.12.2021 16:40
Рубрика: Власть

Комиссия Совета судей назвала недопустимым "флеш-правосудие"

Текст: Владислав Куликов

Комиссия Совета судей России по этике заявила о недопустимости так называемого "флеш правосудия", когда в судебные акты переносятся целые фрагменты из материалов следствия. На проблему указано в информационном письме, опубликованном на официальном сайте Совета судей России.

Судьям напомнил о запрете нецензурной лексики в документах

"Распространенной причиной появления в тексте судебного акта слов и речевых оборотов, недопустимых при использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации, являются злоупотребление предоставляемой современными техническими средствами возможностью компиляции и бездумное перенесение в тексты судебных постановлений значительных фрагментов (иногда и полностью) текстов обвинительных заключений, исковых заявлений, возражений сторон и т. п., - говорится в письме. - Подобная практика уже привела к появлению в средствах массовой информации и юридической литературе такого отрицательно характеризующего суды понятия как "флеш правосудие".

Практикующие юриста рассказывали "РГ", что давно стало практикой, когда следователи передают судье флешку с материалами. Само по себе это нормальное явление. Недопустимо, когда судья бездумно копирует целые куски текста. Каждый приговор должен быть написан своими словами, а каждое его слово - продумано судьей. Кстати, сегодня активно развиваются системы электронного документооборота, так что судья часто работают именно с электронными документами. Материалы поступают по специальным каналам, и даже флешки уже не так нужны. Однако это не освобождает судью от обязанности писать каждое решение с чистого листа.

В письме отмечается, что практика "флеш-правосудия" дискредитирует авторитет судебной системы в России. Как обращает внимание ТАСС, согласно позиции Совета судей, утверждение авторитета судебной власти является одной из основных задач органов судейского сообщества. "Поэтому комиссия Совета судей Российской Федерации по этике предлагает региональным советам судей и действующим в их составе комиссиям по этике обратить внимание на обозначенные в данном письме проблемы и использовать все имеющиеся в их распоряжении возможности для их преодоления", - говорится в письме.

Власть Работа власти Судебная система

Главное сегодня

Ушел из жизни бывший начальник ГРУ Федор Ладыгин
Прокуратура Москвы передала дело о драке у метро "Комсомольская" в СК
Кремль: РФ покрывает 40% потребностей Греции в природном газе
Песков объяснил реакцию Путина на слова Сокурова
Поправки в Трудовой кодекс позволят работникам получить больше дней отпуска
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России