Косачев: Байден фактически объявил о создании "фонда вмешательства"

Вот и ушел в прошлое "Саммит за демократию", то ли отгремев, как хотелось бы его организаторам, то ли мелькнув, как и должно было бы быть.

Пафосное мероприятие уже своим титулом было призвано показать, во-первых, кто, мол, на планете - демократии, и, во-вторых, кто именно будет присваивать это почетное звание.

Однако задумка здесь, конечно же, не просто в проведении смотра сил в преддверии грядущих битв за демократию. Все дело в водворении в мировые умы очень простой мысли: кто против однополярного мира - тот против демократии. Подтасовка достаточно примитивная, однако она выполняет важнейшую идеологическую миссию по камуфлированию далеко не ценностных, а реально геополитических причин нынешних кризисов в квази-ценностные.

Почему понадобилась такая тотальная реидеологизация международных отношений, объяснить нетрудно. Однополярная модель трещит по швам под давлением стремления многих стран к более демократическим правилам в мире, но ирония судьбы (а точнее - целенаправленная пропагандистская работа) в том, что авторитарный диктат Запада в мире он сам называет "либеральным мировым порядком". Дескать, вам не нравится, что вами бесцеремонно командуют страны, именующие себя демократическими? Значит - вы боитесь демократии.

Поэтому принцип отбора приглашенных на "Саммит демократий" также был скорее геополитическим (согласно даже весьма спорному "Индексу демократии" от Freedom House, 77 из приглашенных стран относятся к "свободным" или полностью демократическим, 31 - к "частично свободным", а 3 - к "несвободным"). Ключевой аспект - не внутренняя политика, а внешняя: безупречная лояльность Америке. С этой точки зрения приглашенный Ирак намного демократичнее неприглашенной Венгрии, хотя многие граждане этих государств могли бы, мягко говоря, поспорить с этим.

Собственно, это и есть на сегодня главный критерий "демократичности" того или иного государства: кто больше лоялен - тот больше демократ. И наоборот: кто пытается защищать свой суверенитет и свои интересы - тот тиран. В какой-то степени неприглашение на саммит - показатель суверенитета соответствующей страны.

Критерий лояльности в качестве подлинной основы "фейс-контроля" на саммит - отличный сигнал всем квази-демократиям в мире: провозгласите твердый курс в сторону Запада, голосуйте правильно в ООН, и вам будет позволено у себя дома вытворять что угодно. Вспоминаются разного рода спорные режимы в некоторых развивающихся странах во второй половине ХХ века, которые, точно так же уловив конъюнктуру, обозначали свою "преданность делу социализма", за что получали весьма существенную помощь от Москвы.

На нынешнем саммите президент США Байден объявил о запуске "Президентской инициативы за демократическое обновление", предусматривающей выделение $424,4 млн на поддержку лояльных в странах мира. Уже понятно, что фактически создается "фонд вмешательства во внутренние дела" нелояльных государств.

"На западном фронте без перемен"…

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.