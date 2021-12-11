Закон Республики Крым от 9 декабря 2021 года № 242-ЗРК/2021 "О бюджете Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Государственным Советом Республики Крым 8 декабря 2021 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Крым на 2022 год:

1) общий объем доходов в сумме 216835964681,19 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы - в сумме 57494235412,10 рубля, безвозмездные поступления - в сумме 159341729269,09 рубля;

2) общий объем расходов в сумме 219735964681,19 рубля;

3) дефицит бюджета Республики Крым в сумме 2900000000,00 рубля;

4) верхний предел государственного долга Республики Крым на 1 января 2023 года в сумме 3047423157,00 рубля, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Республики Крым - в сумме 3047423157,00 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям - в сумме 0,00 рубля;

5) остатки средств бюджета Республики Крым на 1 января 2022 года в сумме 3002010000,00 рубля.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Крым на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов на 2023 год в сумме 237565364807,49 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы - в сумме 58805987221,10 рубля, безвозмездные поступления - в сумме 178759377586,39 рубля, и на 2024 год в сумме 197724236566,13 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы - в сумме 62310602658,10 рубля, безвозмездные поступления - в сумме 135413633908,03 рубля;

2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 237565364807,49 рубля и на 2024 год в сумме 197724236566,13 рубля, в том числе условно утвержденные расходы на 2023 год - в сумме 2769203002,01 рубля и на 2024 год - в сумме 5464800921,77 рубля;

3) дефицит бюджета Республики Крым на 2023 год в сумме 0,00 рубля и на 2024 год в сумме 0,00 рубля;

4) верхний предел государственного долга Республики Крым на 1 января 2024 года в сумме 2845413157,00 рубля, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Республики Крым - в сумме 2845413157,00 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям - в сумме 0,00 рубля, и на 1 января 2025 года - в сумме 2643403157,00 рубля, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Республики Крым - в сумме 2643403157,00 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям - в сумме 0,00 рубля.

Статья 2

1. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Республики Крым по кодам видов (подвидов) доходов:

1) на 2022 год согласно Приложению 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 1а к настоящему Закону.

2. Установить, что все государственные унитарные предприятия Республики Крым в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов уплачивают в бюджет Республики Крым пятьдесят процентов части прибыли, остающейся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Статья 3

1. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов между бюджетом Республики Крым, бюджетами муниципальных образований Республики Крым и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 2 к настоящему Закону.

2. Установить, что в бюджеты сельских поселений Республики Крым в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов подлежат зачислению налоговые доходы от следующих налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджет муниципальных районов Республики Крым:

1) налога на доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650000,00 рубля, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5000000,00 рубля, взимаемого на территориях сельских поселений Республики Крым, - по нормативу 8 процентов;

2) единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских поселений Республики Крым, - по нормативу 20 процентов.

Статья 4

Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов:

1) администрирование доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, осуществляется администратором доходов бюджета, которым ведется учет указанной задолженности;

2) уплата денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежит отражению по отдельному коду бюджетной классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета доходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации;

3) возврат излишне уплаченных сумм денежных взысканий (штрафов), поступивших до 1 января 2020 года, осуществляется из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в который они были зачислены.

Статья 5

1. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов в местные бюджеты подлежат зачислению 10,0017 процента налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Крым от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации).

2. Установить в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов дифференцированные нормативы отчислений от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации), в бюджеты городских округов, муниципальных районов, городских поселений Республики Крым, органы местного самоуправления указанных муниципальных образований Республики Крым, которые в соответствии с действующим законодательством решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности, согласно Приложению 3 к настоящему Закону.

3. Установить в соответствии с Законом Республики Крым от 17 июля 2014 года № 31-ЗРК "Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет Республики Крым" дифференцированные нормативы отчислений от подлежащего зачислению в бюджет Республики Крым налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты муниципальных районов и городских округов Республики Крым:

1) на 2022 год согласно Приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 4а к настоящему Закону.

4. Установить в соответствии с Законом Республики Крым от 17 июля 2014 года № 31-ЗРК "Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет Республики Крым" единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Республики Крым:

1) в размере 13,05 процента от части подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Республики Крым налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650000,00 рубля, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5000000,00 рубля;

2) в размере 15 процентов от подлежащей зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Республики Крым платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Статья 6

1. Установить, что руководители органов государственной власти (государственных органов) Республики Крым не вправе принимать в 2022 году решения, приводящие к увеличению штатной численности государственных гражданских служащих Республики Крым.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым не принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году штатной численности работников органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым.

Статья 7

1. Установить, что в 2022 году полномочия получателя средств бюджета Республики Крым по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Крым местным бюджетам в форме субсидий и субвенций в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, осуществляются Управлением Федерального казначейства по Республике Крым в порядке, установленном Федеральным казначейством.

2. Положения части 1 настоящей статьи не распространяются на субсидии и субвенции, включенные в перечень, утвержденный Советом министров Республики Крым.

Статья 8

1. Утвердить программу государственных заимствований Республики Крым:

1) на 2022 год согласно Приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 5а к настоящему Закону.

2. Установить объем расходов бюджета Республики Крым на обслуживание государственного долга Республики Крым на 2022 год в сумме 3232276,14 рубля, в том числе на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Крым - в сумме 3232276,14 рубля, на 2023 год - в сумме 3030266,15 рубля, в том числе на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Крым - в сумме 3030266,15 рубля, и на 2024 год в сумме 2827754,07 рубля, в том числе на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Крым - в сумме 2827754,07 рубля.

3. Утвердить программу государственных гарантий Республики Крым в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 6 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение выданных государственных гарантий Республики Крым на 2022 год в сумме 0,00 рубля, на 2023 год в сумме 0,00 рубля и на 2024 год в сумме 0,00 рубля.

Статья 9

Утвердить бюджетные ассигнования, направляемые на государственную поддержку семьи и детей в Республике Крым:

1) на 2022 год согласно Приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 7а к настоящему Закону.

Статья 10

1. Утвердить распределение расходов бюджета Республики Крым по ведомственной структуре расходов:

1) на 2022 год согласно Приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 8а к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение расходов бюджета Республики Крым по разделам, подразделам расходов:

1) на 2022 год согласно Приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 9а к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение расходов бюджета Республики Крым по целевым статьям, группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно Приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 10а к настоящему Закону.

4. Утвердить в составе расходов бюджета Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 15969621119,2 рубля, на 2023 год в сумме 16902615157,95 рубля и на 2024 год в сумме 17512742397,15 рубля;

2) резервный фонд Совета министров Республики Крым на 2022 год в сумме 300000000,00 рубля, на 2023 год в сумме 300000000,00 рубля и на 2024 год в сумме 300000000,00 рубля;

3) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Крым на 2022 год в сумме 46159407989,00 рубля, на 2023 год в сумме 45738011570,00 рубля и на 2023 год в сумме 53270062808,00 рубля.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающих граждан, указанных в пункте 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", на 2022 год в сумме 9198201900,00 рубля, на 2023 год в сумме 9567931600,00 рубля и на 2024 год в сумме 9952478700,00 рубля.

6. Утвердить объем и направление использования зарезервированных средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым (за исключением средств резервного фонда Совета министров Республики Крым) на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов социально-экономического развития и государственного управления в Республике Крым, в том числе за счет остатка средств на едином счете на начало текущего финансового года на 2022 год в сумме 763439053,37 рубля, на 2023 год в сумме 2678518653,67 рубля и на 2024 год в сумме 3347358805,88 рубля.

Статья 11

1. Утвердить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Крым на 2022 год - 1,755, на 2023 год - 1,750, на 2024 год - 1,749.

2. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений Республики Крым на 2022 год - 1,901, на 2023 год - 2,029, на 2024 год - 2,164.

3. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Республики Крым на 2022 год - 2,100, на 2023 год - 2,222, на 2024 год - 2,351.

4. Утвердить объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и объем на сбалансированность муниципальных образований Республики Крым:

1) на 2022 год согласно Приложению 11 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 11а к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650000,00 рубля, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5000000,00 рубля, в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Республики Крым:

1) на 2022 год согласно Приложению 11.1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 11.1а к настоящему Закону.

6. Утвердить объем и распределение субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Республики Крым из бюджета Республики Крым:

1) на 2022 год согласно Приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 12а к настоящему Закону.

7. Утвердить перечень, объем и распределение субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Республики Крым из бюджета Республики Крым:

1) на 2022 год согласно Приложению 12.1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 12.1а к настоящему Закону.

8. Утвердить объем и распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Республики Крым из бюджета Республики Крым:

1) на 2022 год согласно Приложению 12.2 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 12.2а к настоящему Закону.

9. Утвердить объем субвенций федеральному бюджету из бюджета Республики Крым:

1) на 2022 год согласно Приложению 12.3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 12.3а к настоящему Закону.

10. Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов из резервного фонда Совета министров Республики Крым утверждается Советом министров Республики Крым.

Статья 12

Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2021 году государственным бюджетным учреждениям Республики Крым и государственным автономным учреждениям Республики Крым на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, образовавшиеся в связи с недостижением государственными бюджетными учреждениями Республики Крым и государственными автономными учреждениями Республики Крым установленных государственным заданием показателей, подлежат возврату в бюджет Республики Крым в объемах, соответствующих недостигнутым показателям государственного задания.

Статья 13

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Республики Крым:

1) на 2022 год согласно Приложению 13 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 13а к настоящему Закону.

Статья 14

Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Совета министров Республики Крым, в случаях:

1) возмещения затрат в связи с реализацией мер по льготному лекарственному обеспечению по перечню групп населения и категорий заболеваний;

2) реализации мероприятий в сфере занятости населения в рамках реализации Государственной программы труда и занятости населения Республики Крым;

3) реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;

4) оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

5) осуществления мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для профилактики инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику;

6) осуществления мероприятий по лечению лиц, инфицированных вирусом гепатитов B и C;

7) осуществления мероприятий по профилактике ВИЧ;

8) реализации организационных мероприятий, связанных

с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и IV типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фабриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей;

9) реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих обучение, и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми;

10) финансового обеспечения (возмещения) непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Совета министров Республики Крым, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

11) выполнения мероприятий в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Республики Крым";

12) оказания предприятиям финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов, финансовой аренды (лизинга);

13) предоставления субсидии Государственному унитарному предприятию Республики Крым "Крым БТИ" на подготовку и предоставление сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости (по предоставлению архивных справок, архивных копий, архивных выписок, архивных писем);

14) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

15) предоставления субсидии Акционерному обществу "Корпорация развития Республики Крым" на реализацию мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития инвестиционно-инновационной деятельности в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

16) предоставления субсидии Акционерному обществу "Корпорация развития Республики Крым" на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по организации и проведению Ялтинского международного экономического форума в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

17) предоставления субсидии Акционерному обществу "Крымский гарантийный фонд" на реализацию мероприятия по комплексной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

18) частичной компенсации затрат, связанных с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции;

19) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Информационное общество";

20) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым, а также непрограммных мероприятий, реализуемых в сфере сельского хозяйства;

21) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы развития курортов и туризма в Республике Крым;

22) ликвидации несанкционированных свалок на территории Республики Крым за пределами границ населенных пунктов в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;

23) проведения капитального ремонта объектов государственной собственности Республики Крым в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;

24) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;

25) реализации мероприятий по сертификации систем менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам в рамках Государственной программы Республики Крым "Развитие промышленного комплекса";

26) продвижения продукции легкой промышленности в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие промышленного комплекса";

27) уплаты лизинговых платежей в соответствии с лизинговыми контрактами в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортного комплекса Республики Крым";

28) возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат за фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу наземным электрическим транспортом;

29) возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат за фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу автомобильным транспортом;

30) увеличения уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта";

31) переоборудования легковых транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Крым, на компримированный природный газ (метан) в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортного комплекса Республики Крым";

32) переоборудования транспортных средств на компримированный природный газ (метан) для осуществления дорожной деятельности на территории Республики Крым в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортного комплекса Республики Крым";

33) проведения капитального ремонта, ремонта и благоустройства объектов инфраструктуры автостанционной сети Республики Крым в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортного комплекса Республики Крым";

34) возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат за фактически предоставленные услуги по организации транспортного обслуживания населения по установленному тарифу железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Крым;

35) компенсации территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Крым, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня, в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым";

36) возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения затрат, возникших между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами, в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, регулируемым организациям - получателям субсидии на указанные цели, предоставляющим услуги населению в сфере:

водоснабжения и водоотведения: ГУП РК "Вода Крыма", ООО "Крымская Водная Компания", ГУП РК "Водоканал Южного берега Крыма", МУП "Райбытсервис", МУП "Армянскводоканал", ООО "Юрост-Крым", МУП КР РК "Чистота и порядок", ООО "СКАТ", МУП "Вода Нижнегорья", МУП "Багеровокоммунсервис", ФГУП "Крымская железная дорога", МУП "Вилино", МУП "Октябрьская водная компания", МУМП ЖКХ "КП Уютное", МУКП "ЖКХ "Каштан", МУП "ЖКХ "Чернышевское", МУП "Верхоречье", МУП ЖКХ "Родник", МУП "РСО "Новофедоровка", МУП "ЖКХ Геройское", МУП КП "Уют", МУП "Дениза", МУП "Угловское КХ", ПК "Родник", Митрофановское МУП; ООО "Комфорт", ООО "МА "Симферополь", МУП "КП "Яшлау", АО "Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод", ООО "РАПАН-КУРОРТНОЕ";

теплоснабжения: ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго", ООО "Сервисная компания "Комфорт", МУП ГПЩ "АЗОВ", МУП "Тепловые сети", МУП "Ялтинские тепловые сети", ООО "Районные тепловые сети", ООО "Маяк-Баргузин", ФГУП "Крымская железная дорога" (обособленное подразделение "Пассажирское вагонное депо"), АО "КрымТЭЦ", ООО "Энергосбережение", ООО "Жилой комплекс "Ришелье Шато".

обращения с твердыми комунальными отходами: ГУП РК "Крымэкоресурсы", ООО "Альтфатер Крым";

37) реализации мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Крым и города федерального значения Севастополя;

38) предоставления субсидий из бюджета Республики Крым российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным потребительским кредитам, предоставленным гражданам Российской Федерации, на газификацию домовладений в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Газификация населенных пунктов Республики Крым";

39) реализации мероприятий, связанных с заключением социального контракта на оказание государственной социальной помощи в рамках Государственной программы Республики Крым "Социальная поддержка граждан Республики Крым";

40) осуществления мероприятий по лекарственному обеспечению лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний;

41) осуществления мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами больных с онкологическими заболеваниями;

42) осуществления мероприятий по обеспечению лиц, страдающих сахарным диабетом, лекарственными препаратами и расходными материалами";

43) закупки специализированной техники за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета города Москвы;

44) уплаты лизинговых платежей за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета города Москвы;

45) возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа на городских, пригородных и междугородных маршрутах Республики Крым, в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортного комплекса Республики Крым".

Статья 15

Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов предоставление субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Совета министров Республики Крым, в случаях:

1) предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации "Фонд защиты вкладчиков" на осуществление компенсационных выплат физическим лицам, имеющим вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действовавших на территории Республики Крым по состоянию на 18 марта 2014 года, превышающие 700 тысяч рублей;

2) компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики Крым, но не участвуют в выполнении государственного задания;

3) предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации "Телерадиокомпания "Крым" в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Информационное общество";

4) предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации "Общественная крымско-татарская телерадиокомпания" в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Информационное общество";

5) предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации Республики Крым "Республиканский информационный центр "Крым" в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Информационное общество";

6) возмещения затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях;

7) возмещения затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

8) реализации мероприятий по поддержке общественных некоммерческих организаций в рамках Государственной программы Республики Крым "Социальная поддержка граждан Республики Крым";

9) реализации мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках Государственной программы Республики Крым "Социальная поддержка граждан Республики Крым";

10) оказания финансовой поддержки организации, осуществляющей спортивную подготовку детей, проявивших выдающиеся способности в области футбола;

11) осуществления спортивной подготовки по зимним олимпийским видам спорта;

12) реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в образовательных организациях;

13) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Реализация государственной молодежной политики в Республике Крым";

14) осуществления мероприятий в сфере патриотического воспитания молодежи;

15) оплаты труда адвокатов адвокатских образований Республики Крым, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, имеющим право на ее получение в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание такой помощи в целях реализации Закона Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 59-ЗРК "О бесплатной юридической помощи в Республике Крым";

16) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Профилактика преступности и правонарушений в Республике Крым";

17) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

18) предоставления субсидии Некоммерческой организации "Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства" на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности в рамках Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

19) предоставления субсидии Некоммерческой организации "Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства" на реализацию регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" в рамках Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

20) предоставления субсидии Некоммерческой организации "Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства" на реализацию мероприятия по поддержке физических лиц, начинающих и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" в рамках Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

21) предоставления субсидии Некоммерческой организации "Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства" на реализацию мероприятия по комплексной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

22) предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" на реализацию мероприятия по формированию и развитию систем поддержки экспорта в рамках Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

23) предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" на реализацию регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в части развития системы поддержки экспортеров в рамках Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

24) предоставления субсидий Некоммерческой организации "Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства"

на государственную поддержку участников регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" в рамках Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

25) предоставления субсидии Микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым" на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности в рамках Государственной программы Республики Крым "Экономическое развитие и инновационная экономика";

26) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы Республики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России "Республика Крым -территория межнационального согласия";

27) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым, а также непрограммных мероприятий, реализуемых в сфере сельского хозяйства;

28) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Информационное общество";

29) предоставления субсидии некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым;

30) финансовой поддержки Некоммерческой организации "Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования" в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие жилищного строительства в Республике Крым";

31) предоставления регулярных целевых поступлений Некоммерческой организации "Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования" на осуществление уставной деятельности в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие жилищного строительства в Республике Крым";

32) финансовой поддержки некоммерческой организации "Крымский республиканский фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие жилищного строительства в Республике Крым";

33) предоставления субсидии Некоммерческой организации "Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования" на оказание содействия в обеспечении стандартным жильем отдельных категорий граждан в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие жилищного строительства в Республике Крым";

34) предоставления субсидии Некоммерческой организации "Крымский региональный фонд развития промышленности", созданной в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации", на финансовое обеспечение деятельности (докапитализацию);

35) предоставления субсидии Некоммерческой организации "Крымский региональный фонд развития промышленности" в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие промышленного комплекса";

36) осуществления мероприятий по стимулированию спортивной деятельности региональных спортивных федераций Республики Крым;

37) предоставления субсидий (грантов) некоммерческим организациям Республики Крым, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере культуры с целью стимулирования их работы и волонтерской деятельности, в том числе по реализации социокультурных проектов;

38) предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации "Центр массового спорта "Таврида - Спорт" в рамках реализации Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым;

39) предоставления субсидии Некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" на осуществление уставной деятельности в рамках реализации мероприятий Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;

40) предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль Республики Крым" на финансовую поддержку в рамках реализации мероприятий Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

Статья 16

Увеличить (индексировать) размеры окладов (должностные оклады), ставок заработной платы работников государственных учреждений Республики Крым, которые не попадают под действие указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", с 1 октября 2022 года в 1,04 раза.

Статья 17

1. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2022 года в 1,04 раза:

1) месячные должностные оклады лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, установленные Законом Республики Крым от 5 июня 2014 года № 11-ЗРК "О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности Республики Крым" и увеличенные в соответствии с законами Республики Крым от 22 декабря 2017 года № 447-ЗРК/2017 "О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", от 20 декабря 2018 года № 556-ЗРК/2018 "О бюджете Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и от 28 ноября 2019 года № 19-ЗРК/2019 "О бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов";

2) месячные оклады государственных гражданских служащих Республики Крым в соответствии с замещаемыми ими должностями государственной гражданской службы Республики Крым, установленные Законом Республики Крым от 5 июня 2014 года № 12-ЗРК "О денежном содержании государственных гражданских служащих Республики Крым" и увеличенные в соответствии с законами Республики Крым от 22 декабря 2017 года № 447-ЗРК/2017 "О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", от 20 декабря 2018 года № 556-ЗРК/2018 "О бюджете Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и от 28 ноября 2019 года № 19-ЗРК/2019 "О бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов";

3) должностные оклады лиц, замещающих в государственных органах Республики Крым должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Крым, установленные Законом Республики Крым от 7 августа 2014 года № 44-ЗРК "Об оплате труда лиц, замещающих в государственных органах Республики Крым должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Крым" и увеличенные в соответствии с законами Республики Крым от 22 декабря 2017 года № 447-ЗРК/2017 "О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", от 20 декабря 2018 года № 556-ЗРК/2018 "О бюджете Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и от 28 ноября 2019 года № 19-ЗРК/2019 "О бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

2. Месячные должностные оклады государственных гражданских служащих Республики Крым в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы Республики Крым исчислять с 1 октября 2022 года исходя из увеличенного (проиндексированного) согласно части первой настоящей статьи месячного должностного оклада в соответствии с замещаемой гражданским служащим должностью государственной гражданской службы Республики Крым "специалист".

Статья 18

Установить, что остатки средств бюджета Республики Крым на начало текущего финансового года могут направляться:

1) в объеме неполного использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Крым отчетного финансового года на увеличение объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Крым;

2) в объеме, не превышающем остаток средств на счете по учету средств бюджета Республики Крым, за исключением остатка средств дорожного фонда Республики Крым, на покрытие временных кассовых разрывов;

3) в объеме бюджетных ассигнований на предоставление из бюджета Республики Крым местным бюджетам субсидий, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты;

4) в объеме, не превышающем разницу между остатками, образовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения в отчетном финансовом году бюджета Республики Крым и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктами первым-третьим настоящей статьи, на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов социально-экономического развития и государственного управления в Республике Крым.

Статья 19

1. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики Крым в соответствии с решениями руководителя финансового органа Республики Крым без внесения изменений в закон Республики Крым о бюджете Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым в пределах, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств Республики Крым на предоставление бюджетным и автономным учреждениям Республики Крым субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств Республики Крым на реализацию непрограммных мероприятий;

3) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств Республики Крым, в связи с изменениями объемов финансового обеспечения государственных программ Республики Крым за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым на осуществление непрограммных направлений;

4) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым на финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов в целях реализации соответствующих национальных (федеральных) проектов согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

5) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым в пределах, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств Республики Крым, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов, в том числе на вновь вводимые, для отражения софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

6) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания, реорганизации, ликвидации, переименования государственных учреждений Республики Крым, государственных унитарных предприятий Республики Крым;

7) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в связи с внесением изменений в утвержденные государственные программы Республики Крым (ведомственные целевые программы) в пределах общего объема бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым на реализацию мероприятий в рамках каждой государственной программы Республики Крым (ведомственной целевой программы), предусмотренных на плановый период;

8) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым, предусмотренных на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Крым и города федерального значения Севастополя, между главными распорядителями бюджетных средств бюджета Республики Крым, разделами, подразделами, целевыми статьями и группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым, предусмотренных на реализацию по социально-экономическому развитию Республики Крым и города федерального значения Севастополя;

9) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым, предусмотренных за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и средств бюджета Республики Крым, направленных на софинансирование расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, между разделами, подразделами, группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов;

10) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым между группами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств Республики Крым по соответствующей целевой статье классификации расходов бюджетов;

11) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета города Москвы, в пределах, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств Республики Крым между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов, а также между главными распорядителями бюджетных средств Республики Крым.

2. Установить, что утверждение распределения между местными бюджетами субвенций, предоставляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов, в соответствии с пунктом 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливается нормативными правовыми актами Совета министров Республики Крым.

Статья 20

Предоставление в 2022 году из бюджета Республики Крым субсидии на проведение Автономной некоммерческой организацией "Фонд защиты вкладчиков" компенсационных выплат физическим лицам, имеющим вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действовавших на территории Республики Крым по состоянию на 18 марта 2014 года, превышающие 700 тысяч рублей, осуществляется в пределах поступления неналоговых доходов от реализации недвижимого имущества государственных бюджетных, автономных учреждений Республики Крым, находящегося в собственности Республики Крым, в части реализации основных средств.

Статья 21

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Республики Крым С.Аксенов







