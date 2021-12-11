Львова-Белова поддержала идею создания центров для детей с инвалидностью

Центры дневного пребывания особенных детей могут стать той помощью, которая "нужна родителям и усыновителям детей с инвалидностью, поэтому следует рассмотреть возможность их создания, в том числе в отдаленных населенных пунктах". Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, выступая в Общественной палате.

Как считает детский омбудсмен, такие центры - "возможность для членов семьи заняться своими делами, отдохнуть, выйти на работу", а детей они открывают новые возможности для коммуникации и социализации. Вместе с тем Мария Львова-Белова отметила, что пока многие педагоги оказываются неподготовленными для работы с детьми с особенностями развития, поскольку чаще всего таким детям рекомендуется выбрать не очный формат обучения, что лишает их возможности социализации. Детский омбудсмен сообщила о том, что сейчас аппарат уполномоченного по правам ребенка вместе с министерством просвещения разрабатывает программу повышения квалификации педагогов школ и других образовательных учреждений с тем, чтобы они могли работать с особенными детьми.