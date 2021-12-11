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Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка
Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка
11.12.2021 16:09
Рубрика: Общество

Мясников: Коронавирус пришел к нам навсегда

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Ковид пришел к нам навсегда и занял свою нишу в ряду рутинных человеческих инфекций, как грипп и ОРЗ. Такую точку зрения в своем Telegram-канале высказал главный врач московской городской больницы 71 Александр Мясников.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В связи с этим возникает множество вопросов, нужно ли будет ежегодно вакцинироваться? "Да, несомненно. Всеобщая вакцинация и плюс по несколько раз в год ревакцинация (в зависимости от групп риска)", - считает Мясников.

Он добавляет, что будут приходить новые штаммы, будет меняться эффективность вакцин, будут появляться новые формы вакцинации. Поэтому важно не ослабевать разъяснительную работу среди населения, активно просвещать больных из групп риска. При этом говорить о повсеместной отмене масочного режима преждевременно.

"Я сам, находясь в положении принимающего решения, сегодня на это бы не пошел по разным причинам. Но планировать это надо. Понятно, что это будет зависеть от успехов вакцинации и ревакцинации", - добавил доктор.

Он отметил, что сегодня трудно предсказать наше ближайшее будущее. "Но попытаться получить шанс на "прежнюю" жизнь у нас есть. У каждого он "в кармане". Каждый должен внести свой "статус вакцинированного/ревакцинированного" в общую копилку, глядишь, и тот самый свет в конце тоннеля покажется", - констатирует Мясников.

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