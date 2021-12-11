Мясников рассказал, когда одышка требует срочного обращения к врачу

Слабость и одышка после перенесенных вирусных инфекций может свидетельствовать о развитии миокардита. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач Александр Мясников.

По его словам, этот недуг могут спровоцировать COVID-19, гепатит С, а также энтеро- и герповирусы.

"Если через некоторое время после болезни вы почувствовали слабость, одышку, сердцебиение - это может быть миокардит", - предупредил медик.

В большинстве случаев эти симптомы проходят сами по себе, однако иногда могут приводить к развитию серьезных патологий. В связи с этим Мясников рекомендовал немедленно обратиться к врачу, чтобы исключить риск осложнений.

Ранее врач Гвен Мерфи рассказал, что некоторые перенесшие COVID-19 пациенты продолжают жаловаться на сухой кашель, жар и усталость, другие могут испытывать боли в горле, диарею, конъюнктивит, головную боль, потерю вкуса или запаха, сыпь на коже или изменение цвета пальцев рук и ног.