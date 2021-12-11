МИД не принимает менторский тон Запада в ведении диалога

Новости

Собянин﻿: Более 4 тысяч предновогодних огней украсили столицу 13:42
Кремль: РФ покрывает 40% потребностей Греции в природном газе 12:51
В России к 2030 году планируют увеличить турпоток до 140 млн человек 12:36
В Москве парковки в новогодние праздники будут бесплатными 12:34
В Болгарии создана парламентская коалиция 12:17
Московское метро могут протянуть за Внуково для "Экспо-2030" 12:11
Прокуратура проверит экстренное возвращение самолета в "Шереметьево" 12:06
"Ленфильм" отреставрирует все фильмы своей "золотой коллекции" 11:57
Видео: Наталия Орейро впервые посетила Россию как гражданка страны 11:41
Кабмин выделил еще 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки 11:21
АТОР: Крым и Абхазия соперничают за второе место по спросу у туристов на Новый год 11:00
США отложили оказание Украине пакета военной помощи 10:49
Вышел последний выпуск "Голоса" с участием Градского 10:36
В Шереметьево экстренно сел Boeing, летевший в Краснодар 10:26
Овечкин обновил рекорд "Вашингтона", отдав две передачи в матче с "Питтсбургом" 09:31
"Тонкий психологический момент": появилась новая схема обмана россиян 08:50
Песков: РФ беспокоит переброска через греческий порт военной техники НАТО 08:05
Корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" прибыл в порт Манила 07:56
В США два человека погибли из-за торнадо, еще 20 под завалами 07:22
АТОР: Новогодние туры по России подорожали на 15% 07:00
Гинцбург: Прибывшие из ЮАР россияне с "омикроном" были привиты и болеют легко 06:40
Сингапур одобрил вакцинацию от коронавируса детей от 5 лет 06:31
Депутат Госдумы не исключил ограничений на поездки в Египет из-за "омикрона" 05:41
Байден подписал закон, который упрощает процедуру повышения потолка госдолга 05:11
Профессор высказался в пользу приостановки авиасообщения с Южной Африкой 04:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
11.12.2021 13:57
Рубрика: Власть

МИД не принимает менторский тон Запада в ведении диалога

Текст: Александр Саможнев
Россия готова к развитию равноправного межгосударственного диалога с Западом на основе норм международного права, при этом не допустит попыток разговаривать менторским тоном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"У нас принципиально иной подход. Мы никому ничего не навязываем и никого не учим, мы готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права", - цитирует ТАСС Руденко.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Песков: РФ беспокоит переброска через греческий порт военной техники НАТО

По словам высокопоставленного дипломата, Москва не допустит попыток разговаривать менторским высокомерным тоном, тем более шантажировать, вмешиваться во внутренние дела. "Ответ будет жестким и решительным", - подчеркнул Руденко.

Замминистра МИД РФ возложил вину на Запад в обострении ситуации в мире, а в некоторых аспектах и деградацию. Он указал, что причиной этого, прежде всего, является неготовность западных партнеров признать реалии формирующейся полицентричной системы мироустройства, а также упорное стремление решать возникающие проблемы силой, с опорой на широкий набор нелегитимных инструментов.

При этом целенаправленно разрушается сформированная по итогам Второй мировой войны международная правовая архитектура с основой на ООН. Ее пытаются подменить выгодным только западным странам неким порядком, основанным на правилах, которые формируются скрытно, в удобном Западу формате, ограниченном составе, в обход ООН.

На этом фоне безусловным приоритетом является взаимодействие с партнерами в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. На новый этап также вышел процесс углубления интеграционных связей с Беларусью по линии Союзного государства, отметил Руденко на Международном молодежном форуме российских соотечественников за рубежом в Минске.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД

Главное сегодня

Кремль: РФ покрывает 40% потребностей Греции в природном газе
Песков объяснил реакцию Путина на слова Сокурова
За сутки в России подтверждено 30 288 случаев COVID-19 в 85 регионах
Поправки в Трудовой кодекс позволят работникам получить больше дней отпуска
Прокуратура проверит экстренное возвращение самолета в "Шереметьево"
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России