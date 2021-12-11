МИД не принимает менторский тон Запада в ведении диалога

"У нас принципиально иной подход. Мы никому ничего не навязываем и никого не учим, мы готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права", - цитирует ТАСС Руденко.
По словам высокопоставленного дипломата, Москва не допустит попыток разговаривать менторским высокомерным тоном, тем более шантажировать, вмешиваться во внутренние дела. "Ответ будет жестким и решительным", - подчеркнул Руденко.
Замминистра МИД РФ возложил вину на Запад в обострении ситуации в мире, а в некоторых аспектах и деградацию. Он указал, что причиной этого, прежде всего, является неготовность западных партнеров признать реалии формирующейся полицентричной системы мироустройства, а также упорное стремление решать возникающие проблемы силой, с опорой на широкий набор нелегитимных инструментов.
При этом целенаправленно разрушается сформированная по итогам Второй мировой войны международная правовая архитектура с основой на ООН. Ее пытаются подменить выгодным только западным странам неким порядком, основанным на правилах, которые формируются скрытно, в удобном Западу формате, ограниченном составе, в обход ООН.
На этом фоне безусловным приоритетом является взаимодействие с партнерами в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. На новый этап также вышел процесс углубления интеграционных связей с Беларусью по линии Союзного государства, отметил Руденко на Международном молодежном форуме российских соотечественников за рубежом в Минске.