МИД не принимает менторский тон Запада в ведении диалога

Россия готова к развитию равноправного межгосударственного диалога с Западом на основе норм международного права, при этом не допустит попыток разговаривать менторским тоном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"У нас принципиально иной подход. Мы никому ничего не навязываем и никого не учим, мы готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права", - цитирует ТАСС Руденко.

По словам высокопоставленного дипломата, Москва не допустит попыток разговаривать менторским высокомерным тоном, тем более шантажировать, вмешиваться во внутренние дела. "Ответ будет жестким и решительным", - подчеркнул Руденко.

Замминистра МИД РФ возложил вину на Запад в обострении ситуации в мире, а в некоторых аспектах и деградацию. Он указал, что причиной этого, прежде всего, является неготовность западных партнеров признать реалии формирующейся полицентричной системы мироустройства, а также упорное стремление решать возникающие проблемы силой, с опорой на широкий набор нелегитимных инструментов.

При этом целенаправленно разрушается сформированная по итогам Второй мировой войны международная правовая архитектура с основой на ООН. Ее пытаются подменить выгодным только западным странам неким порядком, основанным на правилах, которые формируются скрытно, в удобном Западу формате, ограниченном составе, в обход ООН.

На этом фоне безусловным приоритетом является взаимодействие с партнерами в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. На новый этап также вышел процесс углубления интеграционных связей с Беларусью по линии Союзного государства, отметил Руденко на Международном молодежном форуме российских соотечественников за рубежом в Минске.