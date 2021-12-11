Митрополит Иларион: Об объединении православных и католиков никто не ведет речи

Речь об объединении Римско- католической и православных церквей никто не ведет, и это не стоит на повестке дня, заявил сегодня Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион. Речь идет лишь о нормализации отношений и прекращении соперничества, конкуренции и вражды между католиками и православными.

- Никакой речи об объединении Церквей не идет - ни на официальном уровне, ни на неофициальном уровне,- заявил митрополит в телепрограмме "Церковь и мир" на канале "Россия-24". - Но речь может идти о том, чтобы мы прекратили, наконец, ту ситуацию соперничества, конкуренции, вражды, которая существовала на протяжении многих веков

Поскольку разделение между православными и католиками существует очень давно, то противоречий накопилось много. При этом есть также и различия - в понимании основополагающих христианских догматов, в почитании святых. Многие из святых Католической церкви не признаются Православной церковью, и наоборот.

Русская православная церковь, по словам митрополита Илариона, также никогда не примет унии с католиками. Но заявления, звучащие в последнее время из уст папы Франциска и его предшественников, в которых прямо говорится "о многочисленных ошибках", допущенных Католической церковью являются "важным вкладом в нормализацию отношений между православными и католиками", подчеркнул митрополит Иларион.

Ранее, напомним, стало известно о возможности в обозримом будущем новой встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска.