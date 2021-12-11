"Мой адмирал": Отрывки из первой биографии Константина Хабенского

В издательстве АСТ вышла книга "Мой адмирал" - первая и единственная биография Константина Хабенского, написанная его мамой Татьяной Хабенской.

В ней собраны истории о детстве и юности артиста, учебе в театральном институте, работе в кино и театре.... Некоторые рассказы герой книги прокомментировал лично. "Российская газета" приводит отрывки из новинки.

ЛЮК И МУРАВЕЙ. ХОРРОР

Моя мама, Костина и Наташина бабушка, Лидия Ивановна Никулина, каждый год нас приглашала в город Йошкар-Олу на озеро Яльчик. Там она работала дежурным врачом в спортивном студенческом лагере при Политехническом институте. Обычно летом мы всей семьей, если совпадало время отпуска, с удовольствием приезжали и отдыхали. Жили в лесу, в маленьких деревянных домиках. Озеро -живописное, домики - двухэтажные, много соревнований, разных выступлений, и кроме студентов и преподавателей, жили и дети сотрудников. То есть компания всегда и у Наташи, и у Кости имелась.

И вот первый раз мы приехали в Йошкар-Олу, когда Косте было полтора года, а Наташе - четыре с половиной. Вечером сразу же после приезда мы пришли к бабушке на работу в здравпункт и собрались уже вместе идти домой. Но встретили знакомых во внутреннем дворике института и разговорились. Костя бегал кругами вокруг нас, Наташа стояла рядом, держала меня за руку, а я всё время следила за его извилистыми маршрутами. И тут обнаружила, что мой сын исчез. Дворик пустой, сына нет, я в ужасе.

С криками "Костя! Костя!" стала бегать - не отзывается.

Вдруг вижу - открытый люк горячего водоснабжения, рядом лежит огромная тяжелая крышка. Я подскочила, наклонилась, а внутри этого люка висит мой сын - маленький, с посиневшими пальчиками - и держится за бортик внутри люка. А перед его глазами ползет муравей, на которого юный натуралист и засмотрелся.

Я вытащила сына из люка, вся в слезах. Было очень страшно, и по сей день я корю себя за то, что тогда не уследила. Костя в интервью рассказывает об этом случае как о самом ярком впечатлении детства:

"Самое яркое, это когда я в люк провалился. Вот это

я вам скажу! Наверняка даже перед смертью вспомню!

Это было очень сильно. Я, маленький, висел на краю

люка, еле держась пальцами... Понимал, что один, никого

рядом нет, и я могу туда через мгновение упасть. А дна не

было видно. И я почему-то очень хорошо помню муравья,

который полз рядом с моим лицом..." (Из интервью Константина Хабенского).

Похоже, в этот момент что-то важное произошло в сознании Кости, раз он запомнил это происшествие навсегда, но оно ничуть не отучило его рисковать жизнью - как, например, это вышло в истории с балконом, которую я расскажу позже.

ВЫДУМЩИК

Костя в детстве много фантазировал и выдумывал. Лет в пять он снова приболел и остался дома. Тогда дети очень любили слушать пластинки: "Ухти-Тухти", сказки Чуковского. И вот он слушал сказку "Малыш и Карлсон", врач должен был прийти между четырьмя и шестью вечера, и я решила, что успею выскочить в магазин. Спрашиваю сына: "Посидишь один дома?" Он говорит: "Да! Конечно!"

Тут я вынуждена сделать маленькое лирическое отступление-пояснение. В Советском Союзе, как бы это выразиться, неважно обстояли дела с постельным бельем. Точнее, оно ценилось на вес золота. Шел 77-й год, те, кто жил в это время, помнят. Нигде - ничего - не купить. Но к приходу врача все всегда старались постелить не просто чистые простыни, но самые лучшие, какие только можно отыскать в доме. Так было принято.

И вот я быстренько постелила этот наш единственный праздничный комплект, попросила Костю ничего тут не трогать и убежала - в соседний магазин, в пятиминутной доступности. Купила молока, сыра, яиц, колбасы, сосисок, мяса, сметаны - в общем, все, что там продавалось, и возвращаюсь домой. Сказка "Малыш и Карлсон" ещё звучит, из комнаты выглядывает довольная голова и сообщает мне замогильным голосом:

- Ма-а-ама-а-а, я - привиденье-е-е!

- Прекрасно! - говорю я, снимаю пальто, разуваюсь и ухожу на кухню, чтобы положить продукты в холодильник.

Захожу в комнату.

Кое-кто взял новую хрустящую простынь, прорезал в ней дырку и летает тут счастливейшим приведеньем под звуки Карлсона, которому что? - он живет на крыше. И в этот момент по закону жанра звонок в дверь. Врач. А у меня - диван без ничего и сын привиденье.

ВИРТУАЛЬНЫЕ МИРЫ. "ЭРМИТАЖ. ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ"

Сыну предложили роль гида в фильме "Эрмитаж. Погружение в историю", который снял Михаил Антикеев. В этом новом удивительном проекте с помощью современных технологий соединились и история, и виртуальная реальность, и кино. Костя так загорелся идеей, что стал выкраивать часы из своих выходных (как раз в это время у него шли съемки сериала "Троцкий" в Петербурге).

Мне посчастливилось в числе первых посмотреть этот фильм. Надеваешь очки 3D, садишься на стул и сразу попадаешь в Зимний дворец. Константин с улыбкой, в длиннополом сюртуке и высоком черном цилиндре ведет экскурсию, рассказывая историю создания Эрмитажа и встречая то Екатерину Великую, идущую со своими придворными на прогулку, то Николая I отдающего распоряжения. Затем гид вежливо предлагает спуститься в святая святых музея - запасники, куда ни при каких условиях не допускают экскурсантов. И там уже сам Михаил Пиотровский знакомит нас с нюансами хранения картин - при какой температуре и влажности воздуха находятся эти драгоценные полотна. И в завершение путешествия мы оказываемся на крыше Эрмитажа, мечте любого питерского мальчишки.

"Это абсолютно новаторская история - другой и не

могло быть у Эрмитажа. Ведь те правители, благодаря

которым в Петербурге есть один из самых прекрасных

музеев мира, вели исключительно новаторский образ

жизни. Я счастлив находиться у истоков новых форм

искусства". (из интервью Константина Хабенского).

Я не раз была на экскурсиях в Эрмитаже со своими внуками или учениками, но ощутить себя участницей тех давних событий, побывать на балах и стать свидетельницей пожара 1837 года в музее мне довелось впервые. Я так старалась рассмотреть все в радиусе 360 градусов и докрутилась до того, что чуть не упала со стула. Фильм с успехом прошел в Москве, Екатеринбурге, Владивостоке, и до сих пор его можно посмотреть в главном штабе Эрмитажа. Из главного музея Петербурга Константин попал в главный музей Москвы - Третьяковскую галерею, но это случилось уже в 2020, когда все музеи были временно закрыты для посетителей.

КСТАТИ

Осенью 2021 года Константин Хабенский был назначен художественным руководителем МХТ им. Чехова, а 30 декабря на большие экраны выходит фильм "Чемпион мира" с артистом в главной роли.