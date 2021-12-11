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Рубрика: Общество

Назарбаев назвал причины распада СССР

Текст: Александр Саможнев
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире телеканала "Россия24" назвал несколько причин, приведших к распаду СССР.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

По его словам, социалистическая система изживала свои ресурсы. "Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении", - полагает Назарбаев.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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Кроме того, считает политик, эта ситуация наложилась на недостаток политической воли у элит того времени. Такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства. При этом экс-президент привел в пример Китай, которому удалось перестроить экономику.

Также Назарбаев упомянул волнения в прибалтийских республиках Советского Союза, которые, по его мнению, были искусственным приложением к государству и уровень жизни там был лучше, чем в других частях страны.

Бывший президент также отметил, что объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года стало сигналом для остальных республик. "Вот так мы подошли к путчу", - подчеркнул он.

Фактически СССР перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось об окончании существования СССР и провозглашалось создание Содружества независимых государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

Документ объявили открытым для присоединения всех республик бывшего Советского Союза и иных государств, разделяющих перечисленные цели и принципы, передает РИА Новости.

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