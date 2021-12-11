Не только витамин C: названы полезные свойства лимона

Лимон - один из самых популярных фруктов, который ценят, прежде всего, за высокое содержание витамина C. Издание Yahoo News Japan напомнило, чем еще полезен лимон.

Лимонная кислота обладает хелатным эффектом - преобразовывает кальций и другие минералы в форму, которая легко усваивается организмом. Обычно кальций получить не так просто - около 70% этого минерала, содержащегося в пище, вымывается, а лимонная кислота помогает улучшить усвоение.

В кожуре лимонов содержатся полифенолы, а в соке - флавоноиды. Эти вещества помогают снизить кровяное давление. Кроме того, с помощью лимонного сока легко снизить количество соли в рационе - кислотность усиливает "соленость" блюда на вкус.

Витамин C является сильным антиоксидантом и помогает избавиться от усталости и стресса. Но и это еще не все - лимоны содержат много калия, а кожура богата не только питательными веществами, но и пищевыми волокнами, необходимыми для здоровья кишечника.