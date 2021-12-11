Оперштаб: В Москве выявлено 3 140 новых случаев COVID-19

Новости

Песков: РФ покрывает 40% потребностей Греции в природном газе 12:51
В России к 2030 году планируют увеличить турпоток до 140 млн человек 12:36
В Москве парковки в новогодние праздники будут бесплатными 12:34
В Болгарии создана парламентская коалиция 12:17
Московское метро могут протянуть за Внуково для "Экспо-2030" 12:11
Прокуратура проверит экстренное возвращение самолета в "Шереметьево" 12:06
"Ленфильм" отреставрирует все фильмы своей "золотой коллекции" 11:57
Видео: Наталия Орейро впервые посетила Россию как гражданка страны 11:41
Кабмин выделил еще 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки 11:21
АТОР: Крым и Абхазия соперничают за второе место по спросу у туристов на Новый год 11:00
США отложили оказание Украине пакета военной помощи 10:49
Вышел последний выпуск "Голоса" с участием Градского 10:36
В Шереметьево экстренно сел Boeing, летевший в Краснодар 10:26
Овечкин обновил рекорд "Вашингтона", отдав две передачи в матче с "Питтсбургом" 09:31
"Тонкий психологический момент": появилась новая схема обмана россиян 08:50
Песков: РФ беспокоит переброска через греческий порт военной техники НАТО 08:05
Корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" прибыл в порт Манила 07:56
В США два человека погибли из-за торнадо, еще 20 под завалами 07:22
АТОР: Новогодние туры по России подорожали на 15% 07:00
Гинцбург: Прибывшие из ЮАР россияне с "омикроном" были привиты и болеют легко 06:40
Сингапур одобрил вакцинацию от коронавируса детей от 5 лет 06:31
Депутат Госдумы не исключил ограничений на поездки в Египет из-за "омикрона" 05:41
Байден подписал закон, который упрощает процедуру повышения потолка госдолга 05:11
Профессор высказался в пользу приостановки авиасообщения с Южной Африкой 04:45
Бурятия возобновила прямое авиасообщение с Монголией 04:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
11.12.2021 11:36
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 3 140 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 3 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 760 человек. На ИВЛ находится 581 человек.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
За сутки в России подтверждено 30 288 случаев COVID-19 в 85 регионах

В городе выздоровели ещё 3 584 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 809 074. В столице скончались 86 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Прокуратура проверит экстренное возвращение самолета в "Шереметьево"
За сутки в России подтверждено 30 288 случаев COVID-19 в 85 регионах
Песков объяснил реакцию Путина на слова Сокурова
Поправки в Трудовой кодекс позволят работникам получить больше дней отпуска
Гинцбург: Прибывшие из ЮАР россияне с "омикроном" были привиты и болеют легко
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии