Кремль: РФ покрывает 40% потребностей Греции в природном газе

Россия покрывает более 40 процентов потребностей Греции в природном газе и полностью выполняет свои обязательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что в рамках действующих долгосрочных соглашений были повышены поставки, а США, напротив, сократили экспорт голубого топлива в Грецию на 43 процента.

Представитель Кремля также напомнил, что Россия всячески пытается объяснить Европе необходимость стабильности на газовом рынке, однако Брюссель выбрал закупку на спотовом рынке и "зеленую энергетику". При этом, подчеркнул он, возобновляемые источники энергии не являются стабильными.