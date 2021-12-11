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11.12.2021 12:51
Рубрика: Власть

Кремль: РФ покрывает 40% потребностей Греции в природном газе

Россия покрывает более 40 процентов потребностей Греции в природном газе и полностью выполняет свои обязательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В "Газпроме" оценили уровень отбора газа из европейских хранилищ

Он также отметил, что в рамках действующих долгосрочных соглашений были повышены поставки, а США, напротив, сократили экспорт голубого топлива в Грецию на 43 процента.

Представитель Кремля также напомнил, что Россия всячески пытается объяснить Европе необходимость стабильности на газовом рынке, однако Брюссель выбрал закупку на спотовом рынке и "зеленую энергетику". При этом, подчеркнул он, возобновляемые источники энергии не являются стабильными.

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