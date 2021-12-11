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11.12.2021 01:01
Рубрика: В мире

Почему инфляция в США достигла самого высокого уровня за почти 40 лет

Текст: Максим Макарычев
Цены для американских потребителей растут самыми быстрыми темпами с июня 1982 года. Но это влияние больше ощущается среди тех американцев, которые имеют самые низкие доходы. В пятницу американская администрация подкрепила это сообщение своим отчетом о том, что индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 6,8 процента по сравнению с годом ранее: это самый большой 12-месячный скачок за почти 40 лет.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Рост цен привел к увеличению счетов за покупки продуктов питания. Например, цены на бекон за последний год выросли на 21 процент, на яйца - на 8 процентов. Бензин подорожал на 6,1 процента. Обстановка гостиной, столовой или кухни обойдется на 14 процентов больше, чем год назад. Подержанные автомобили - на 31 процент, сообщает Independent.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Белоусов допустил новую волну мировой инфляции

Растущая инфляция также оказывает давление на президента США Байдена, который пытается продвинуть законопроект о социальных расходах на сумму 1,9 триллиона долларов. Некоторые экономисты обвиняют в росте инфляции и цен программы расходов президента, разработанные для поддержки населения в условиях пандемии коронавируса. По прогнозам экспертов, дальнейшие программы расходов, разработанные Белым домом, могут ухудшить инфляцию, отмечает ВВС. Одна из основных причин инфляции заключается в том, что правительство потратило слишком много денег, пояснил Кристофер Кэмпбелл, главный стратег консалтинговой компании Kroll по рискам и бывший чиновник казначейства при президенте Трампе. Со своей стороны Клаудия Сэм, бывший экономист Федеральной резервной системы, заявила, что причиной подобного роста не являются государственные расходы. По ее словам, инфляция сохраняется, потому что государство вовремя не взяло пандемию под контроль, и это сказывается на поставках автомобилей, топлива и продуктов питания.

Президент Байден пообещал сделать борьбу с инфляцией своей приоритетной задачей и предпринял шаги для облегчения проблем цепочки поставок, включая смягчение правил для транспортных операторов. Но теперь ожидания сосредоточены также и на Федеральной резервной системе. В США бытует мнение, что ФРС в ближайшее время сократит ежемесячную поддержку покупки облигаций быстрее, чем планировалось, что подготовит почву для возможного повышения процентных ставок в следующем году.

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