Помощь в трудоустройстве по соцконтракту смогут получить оба супруга

Как пояснили в министерстве, это позволит увеличить денежные доходы таких семей, а следовательно - повысить эффективность соцконтракта. Ожидается, что нововведение вступит в силу уже с 1 января.

Кроме того, на каждый вид соцконтракта будут установлены лимиты. Так, до 25% будет увеличено число граждан, которые смогут заключить соцконтракт по ведению личного подсобного хозяйства. При этом, до 25% сократится число соцконтрактов на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. В первом случае он заключатся не более чем на 12 месяцев, а во втором - не более чем на 6 месяцев.

Отмечается, что соцконтрактов на поддержку трудоустройства теперь должно заключаться не менее 20%, а на открытие собственного дела - не менее 10%.

"Изменения позволят регионам более гибко оказывать государственную социальную поддержку на основании соцконтракта, одновременно сохраняя акцент на таких эффективных мероприятиях как поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства, открытие собственного дела", - подчеркнули в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что соцконтракт - это договор (соглашение) о взаимных обязательствах между получателем адресной социальной помощи и органом социальной защиты населения по месту жительства гражданина, в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать ему государственную социальную помощь, а гражданин, в свою очередь, обязуется реализовать мероприятия, предусмотренные в договоре.

В 2021 году по состоянию на 1 ноября, заключено более 230 тысяч соцконтрактов с охватом около 800 тысяч человек.