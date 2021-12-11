Помощник госсекретаря США Донфрид посетит Москву и Киев

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев 13-15 декабря, а затем отправится на консультации с союзниками и партнерами в Брюссель, говорится в заявлении Госдепартамента.

"Мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе путем выполнения минских соглашений при поддержке "нормандского формата". Этот посыл собирается донести Донфрид", - отметили в госдепе.

В МИД РФ в пятницу указали, что безответственное поведение Запада в отношении Украины провоцирует серьезные военные риски, вплоть до масштабного конфликта в Европе. Нагнетание конфронтации в отношении Москвы абсолютно неприемлемо. Вместо того, чтобы одернуть своих украинских протеже, страны НАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам, информирует ТАСС.