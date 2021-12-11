Поправки в Трудовой кодекс позволят работникам получить больше дней отпуска

Минтруд подготовил изменения в Трудовой кодекс РФ, которые должны положить конец спорным ситуациям по вопросам выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск (документ имеется в распоряжении "Российской газеты").

До сих пор в России действует ряд советских нормативных актов. Но применяются они в том случае, если не противоречат Трудовому кодексу. Среди них существуют Правила об очередных и дополнительных отпусках, утвержденные НКТ СССР 30 апреля 1930 г. № 169, Декрет СНК РСФСР от 29 октября 1917 г. "О восьмичасовом рабочем дне" (далее - Декрет). Они применяются в части, не противоречащей ТК. Пунктом 28 раздела V Правил закреплен порядок выплаты денежной компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении работника, проработавшего у работодателя не менее 11 месяцев, в том числе правила расчета полной и пропорциональной компенсации.

Пунктом 35 раздела VI Правил установлен порядок округления излишков сроков работы, дающих право на пропорциональный дополнительный отпуск или на компенсацию за отпуск при увольнении, не регламентированный иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. При этом они являются актуальными и применяются при подсчете дней к отпуску и при расчете денежной компенсации, о чем также свидетельствует судебная практика. Поэтому Минтруд предлагает инкорпорировать нормы пунктов 28, 35 Правил, в статьи 120, 121, 127 Трудового кодекса.

В связи с этим подготовлена новая часть в статью 121 Кодекса, по которой при исчислении стажа работы, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск или на денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска при увольнении, остаток, составляющий менее календарного месяца, округляются до полного месяца.

Так, пунктом 35 Правил предусмотрено, что при подсчете дней отпуска не учитываются остаток, составляющий менее 15 календарных дней. Таким образом, работник теряет отработанные дни в количестве 14 дней, что влечет нарушение его прав на отдых. Кроме того, как считают в Минтруде, данная норма имеет дискриминирующий характер, так как работник, отработавший 14 дней, не получит за эти дни отпуск, а работник, отработавший 16 дней, получает отпуск как за полный месяц.

Предлагаемая норма устраняет дискриминацию и предлагает округлять до полного месяца отработанные работником дни, составляющие менее календарного месяца (например, 10 дней, 15 дней и т.д.).

Статью 127 Кодекса предлагается дополнить следующим образом, если работник отработал менее 11 месяцев, дни отпуска, за которые должна быть выплачена денежная компенсация, рассчитываются пропорционально отработанным месяцам.

Полную денежную компенсацию получают работники, проработавшие более 11 месяцев, подлежащих зачету в стаж работы, дающей право на отпуск, и работники, проработавшие у работодателя от шести до 11 месяцев, если трудовой договор, был расторгнут в связи с ликвидацией организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, в связи с сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, в связи с призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу. Данные части инкорпорированы из пункта 28 Правил с учетом современного законодательства.

Такая конкретизация в Кодексе подсчета дней отпуска и начисления денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска обеспечит баланс прав и законных интересов работников и работодателей. Кроме того, законопроектом предлагается закрепить в статье 120 Кодекса механизм подсчета количества дней ежегодного оплачиваемого отпуска.

Так, предлагается при определении количества календарных дней, при предоставлении работнику оплачиваемого отпуска, округление производить в пользу работника. Предлагаемая норма позволит установить единый метод округления дней отпуска в пользу работника.

Законопроектом предусматривается дополнить статью 91 Кодекса нормой, определяющей нормальную продолжительность рабочего дня (смены), инкорпорируя в указанную статью пункт 2 Декрета СНК РСФСР от 29 октября 1917 г. "О восьмичасовом рабочем дне" (далее - Декрет).

В настоящее время продолжительность рабочего дня (смены) при пятидневной рабочей неделе регулируется Декретом, который устанавливает продолжительность рабочего дня и рабочей недели (8 и 40 часов соответственно). При этом положение, устанавливающие нормальную продолжительность рабочего дня на уровне федерального законодательства, не предусмотрено.

Вместе с тем в Минтруд России поступают обращения как от граждан, так и от организаций о необходимости сохранения в рамках проводимой инкорпорации нормы о 8-часовом рабочем дне в целях недопущения нарушения трудовых прав работников. Предлагаемая норма устанавливает 8 часов ежедневной работы (смены), если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

Напомним, что воспользоваться правом на отпуск можно через полгода работы в компании. Каждый отработанный месяц "стоит" 2,33 дня отпуска. Через шесть месяцев у нового сотрудника в запасе ровно 14 дней отдыха.

Для того, чтобы получить полный оплачиваемый отпуск, работник должен трудиться целый год.