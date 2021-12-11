Посол Украины Мельник призвал не ждать помощи от Германии

"Слишком оптимистично" ждать от Германии предоставления вооружения, заявил украинский посол Андрей Мельник в интервью изданию ZN.UA.

По его словам, вряд ли у кабинета Олафа Шольца будет какой-то другой курс. "Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена", - полагает Мельник.

Посол указал, что прошлое правительство Германии отказалось продавать Киеву вооружения. Официальных объяснений такого решения не было. Однако неформально поступали сигналы о том, что подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения, привести к более масштабным столкновениям.

"Это главная линия аргументации, которую мы неофициально слышим в последние годы как оправдание для резкого отказа официального Берлина в предоставлении Украине оружия с целью укрепления нашей обороноспособности", - заключил Мельник.

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