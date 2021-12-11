Новости

В РПЦ проступки подростков объяснили недостатком религиозного образования 23:14
ВСУ разместили танки и минометы в населенных пунктах Донбасса 23:09
Геннадий Онищенко объяснил, как пережить холода 22:57
Посол Украины Мельник призвал не ждать помощи от Германии 22:51
Митрополит Иларион: Об объединении православных и католиков никто не ведет речи 22:49
РПЦ: Конструктивные отношения России и США нужны для безопасности всего мира 22:35
Заместитель гендиректора "Спартака" Кузьмичев покинул клуб 22:25
Британский экономист признался, что не может дать прогноз на 2022 год 22:10
Помощник госсекретаря США Донфрид посетит Москву и Киев 21:45
СМИ: Летевший в Сочи самолет изменил курс из-за неопознанного объекта 21:39
До 1 542 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 21:34
Женская сборная России по гандболу обыграла Черногорию на ЧМ 21:14
Львова-Белова поддержала идею создания центров для детей с инвалидностью 18:34
В Москву идет резкое потепление 18:30
Не только витамин C: названы полезные свойства лимона 18:28
В Москве двое детей пострадали при пожаре 18:17
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби 18:04
СМИ: Разведывательный самолет США летал над Донбассом 17:56
На Садовом кольце столкнулись три автомобиля 17:51
Болельщик умер на стадионе после матча "Крылья Советов" - "Рубин" 17:51
Российской певице Мари Gu запретили въезд на Украину 17:48
Захарова прокомментировала планы ЦРУ "сфокусироваться на РФ и КНР" 17:36
Сенатор Климов: Слова премьера Польши про ЕС и Россию на руку США 17:00
Задержан подозреваемый в избиении экс-замминистра энергетики РФ 16:23
Матч ЦСКА - "Арсенал" состоится несмотря на мороз 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка
Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка
11.12.2021 22:51
Рубрика: В мире

Посол Украины Мельник призвал не ждать помощи от Германии

Текст: Александр Саможнев

"Слишком оптимистично" ждать от Германии предоставления вооружения, заявил украинский посол Андрей Мельник в интервью изданию ZN.UA.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Захарова назвала спекуляцией сообщения об "эвакуации из Украины американцев"

По его словам, вряд ли у кабинета Олафа Шольца будет какой-то другой курс. "Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена", - полагает Мельник.

Посол указал, что прошлое правительство Германии отказалось продавать Киеву вооружения. Официальных объяснений такого решения не было. Однако неформально поступали сигналы о том, что подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения, привести к более масштабным столкновениям.

"Это главная линия аргументации, которую мы неофициально слышим в последние годы как оправдание для резкого отказа официального Берлина в предоставлении Украине оружия с целью укрепления нашей обороноспособности", - заключил Мельник.

.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

СМИ: Летевший в Сочи самолет изменил курс из-за неопознанного объекта
Песков объяснил реакцию Путина на слова Сокурова
В штате Кентукки из-за торнадо погибли 70 человек
Прокуратура Москвы передала дело о драке у метро "Комсомольская" в СК
Володин сообщил, от чего будет зависеть решение по поправкам о QR-кодах
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире