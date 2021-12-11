Московское метро могут протянуть за Внуково для "Экспо-2030"

Калининско-Солнцевскую линию московского метро могут протянуть за аэропорт Внуково, если Москва получит право провести "Экспо-2030". Об этом в субботу заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Москва наряду с другими городами, как уже писала "РГ", претендует на проведение самой престижной всемирной выставки. Мэр Сергей Собянин уже объявил, что в случае одобрения заявки нужно будет строить новый выставочный комплекс. По словам Андрея Бочкарева, для этого подобраны участки на Киевском шоссе близ аэропорта Внуково.

"Уже в 2023 году в аэропорту появится собственная станция метро, - напомнил вице-мэр. - Но чтобы обеспечить удобные маршруты для гостей и участников выставки, готовы рассмотреть дальнейшее продление "желтой" ветки на одну-две станции".