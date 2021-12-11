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11.12.2021 12:02
Рубрика: Культура

Музей княгини Тенишевой откроется в 2022 году

Текст: Наталья Соколова
Княгиня Мария Тенишева и ее Талашкино сопоставимы по значимости с личностью Саввы Мамонтова и его Абрамцевым. Мария Тенишева - общественный деятель, коллекционер (часть ее коллекции акварелей сегодня в Русском музее), меценат, художник-эмальер, жившая на рубеже XIX и XX веков. Совместно с Ильей Репиным она основала в Петербурге рисовальную школу - Тенишевскую школу, бесплатную.
Домик - "Теремок" на территории музейного комплекса Талашкино - Фленово в Смоленской области. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Домик - "Теремок" на территории музейного комплекса Талашкино - Фленово в Смоленской области. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Домик - "Теремок" на территории музейного комплекса Талашкино - Фленово в Смоленской области. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Усадьба княгини Тенишевой находится в 18 км от Смоленска. В Талашкино работали художники Илья Репин, Михаил Врубель, Николай Рерих, композитор Игорь Стравинский, здесь бывал Федор Шаляпин. Центральное место в усадьбе занимает "Теремок" - бревенчатый дом, выполненный по проекту Сергея Малютина, подлинный шедевр русского малого зодчества. Окна, двери, карнизы, наличники - все искусно выпилено, ажурно вырезано. Яркая раскраска, сказочные мотивы на фасадах - настоящий русский теремок.

Фото: Dr.bykov/wikipedia.org
Музей Некрасова в Петербурге открылся после ремонта

В 2022 году музей-усадьба "Русская старина" преобразится. Часть интерьеров будут восстановлены, и в экспозицию включат около 2000 новым предметов. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора Смоленского государственного музея-заповедника, куда входит усадьба, Максим Кузнецов. "Была проведена очень большая работа по выявлению тех вещей, которые реально находились в "Русской старине", и которые, в том числе составляли коллекцию Марии Клавдиевны, - говорит Кузнецов. - Мы составили поэтажный план размещения экспонатов, работали в Государственном архиве Смоленской области по выявлению информации и истории здания, и в нашем архиве. Мы стараемся воссоздать примерный интерьер того, что там было". В коллекцию добавятся предметы декоративно-прикладного искусства, народного искусства, иконы, рукописи, оружие.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Кстати

Мария Тенишева создала музей "Русская старина" в 1903-1905 годах. Он открылся 25 октября 1909 года. Всего в его фондах было более 10 тыс. экспонатов, часть из них перешли в экспозиции Смоленской художественной галереи.

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