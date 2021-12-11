Смоленский СК проверит мать, оставлявшую ребенка одного без еды

В Смоленской области органы СК организовали доследственную проверку после сообщений местных СМИ о пятилетнем ребенке, за которым плохо ухаживает мать.

В региональном следственном управлении СК РФ пояснили, что женщина с маленьким сыном живет в Починковском районе.

- По данным СМИ, она ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности: оставляет сына на длительное время одного, без еды, в антисанитарных условиях, - пояснили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В смоленском СУ СК сообщили, что действиям матери ребенка будет дана соответствующая правовая оценка.