Прокуратура проверит экстренное возвращение самолета в "Шереметьево"

Транспортные прокуроры начали проверку по факту экстренного возвращения самолета, вылетевшего из Москвы в Краснодар. Как ранее сообщала "РГ", самолет был вынужден вернуться в "Шереметьево" из-за сигнала о разгерметизации.

Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова рассказала журналистам, что примерно в 6 часов 30 минут на борту воздушного судна рейса Шереметьево-Краснодар сработала сигнализация разгерметизации кабины. Автоматически были выброшены кислородные маски для пассажиров.

"Командиром воздушного судна было принято решение о возвращении в аэропорт вылета", - рассказала Екатерина Короткова.

По ее словам, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Борт от полетов отстранен. Пассажиры будут отправлены резервным рейсом.

"Причины произошедшего поручено установить Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте при наличии оснований рассмотреть вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования", - сказала представитель прокуратуры.

Как подчеркивает "Интерфакс", ситуация находится на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.