Спикер Липецкого облсовета оценил социальную сферу Тербунского района

Спикер Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов посетил Тербунский район с рабочей поездкой. Первым ее пунктом стал ковидный госпиталь на базе районной больницы. Здесь могут принять до ста пациентов из Тербунского, Воловского и Долгоруковского районов.

Вместе с главой Тербунского района Сергеем Барабанщиковым и депутатом облсовета Виталием Пикаловым Дмитрий Аверов оценил условия работы медицинского персонала и обсудил с врачами текущую эпидобстановку. Встреча прошла в так называемой "чистой зоне", где располагаются кабинеты для медиков, непосредственно в стационаре сейчас на лечении находятся 26 пациентов.

Дмитрий Аверов поблагодарил врачей за их работу.

- Это тяжелый труд в опасных условиях, - отметил спикер регпарламента. - Открытие нового госпиталя позволяет снизить нагрузку на систему здравоохранения в регионе. Здесь созданы условия для обеспечения больных COVID-19 кислородом. К счастью, сейчас это отделение заполнено частично. Все врачи говорят о необходимости вакцинации, думаю, их надо услышать.

При поддержке областных и районных депутатов ординаторская в местном госпитале будет оснащена всем необходимым.

Также спикер регионального парламента посетил школу села Тербуны, здесь учатся 1150 детей. Совсем недавно благодаря программе "Комплексное развитие сельских территорий здесь появилась современная пристройка. В ней располагается новая столовая, информационно-библиотечный центр, конференц-зал и даже планетарий. Теперь все дети здесь учатся в первую смену и не бегают по улице в столовую.

Дмитрий Аверов также провел в Тербунах прием жителей района, которые пришли к председателю облсовета с самыми разными проблемами - от экстренного ремонта дома до получения почетного звания ветерана труда. Также депутатов попросили рассмотреть возможность ремонта дороги в селе Большая Поляна. Парламентарии отметили, что этот населенный пункт уже учтен при формировании областного бюджета, вопрос дополнительного финансирования в работе. А на встрече с местными депутатами обозначена необходимость обновления компьютерных классов в сельских школах. Спикер поручил своему коллеге по данному избирательному округу Виталию Пикалову аккумулировать все поступившие вопросы и проработать их вместе с профильными управлениями на областном уровне.