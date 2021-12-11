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Рубрика: Культура

В Москве откроется музей криптографии

Текст: Наталья Соколова
Это будет первый и единственный в России научно-технологический музей о криптографии (науке о методах обеспечения конфиденциальности и шифровании данных), коммуникации, математике, истории развития коммуникации, блокчейна, интернета. В постоянной экспозиции - современные арт-объекты, более ста интерактивных инсталляций, медиаискусство и художественные интерпретации на тему информационной эпохи.
Зона XI век. Фото: Предоставлено пресс-службой музея Зона XI век. Фото: Предоставлено пресс-службой музея
Зона XI век. Фото: Предоставлено пресс-службой музея

Музей будет располагаться по адресу Ботаническая улица, 25. Там в советские годы была знаменитая "шарашка" в Марфино, где ученые разрабатывали аппаратуру для шифрования телефонной связи.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Масштабная постоянная экспозиция расскажет о прошлом, настоящем и будущем криптографии и истории развития коммуникации между людьми с древних времен до современности. В экспозиции несколько десятков экспонатов и более 130 инсталляций. Музей обладает уникальной коллекцией предметов, аналогов которой не представлено в России в открытом доступе: многие из них впервые специально рассекречены.

Одним из центральных и самых больших объектов музея станет инсталляция, посвященная легендарной шифровальной машине "Фиалка" (М-125), изобретенной в СССР после Второй мировой войны и несколько десятилетий использовавшейся странами Варшавского договора. До 2020 года вся информация об устройстве и его внешний вид держались в строжайшем секрете. На территории России единственным местом, где можно вживую увидеть знаменитую "Фиалку", станет Музей криптографии, причем будут представлены как оригинал "Фиалки", так и гигантская копия шифровальных дисков: благодаря ей можно будет в буквальном смысле проникнуть внутрь секретной шифровальной машины и попробовать зашифровать сообщение.

Зона XX век. Подзона Научная криптография. Фото: Предоставлено пресс-службой музея

В экспозиции XX века будут воссозданы два кабинета великих ученых - Владимира Котельникова и Клода Шеннона. Здесь же можно будет найти инсталляцию, посвященную линии "Москва - Вашингтон" и номерные станции со всего мира, а также разделы, которые расскажут о секретах разведчиков, шифрах и сетях, которые они использовали, и их жизни.

Зона экспозиции "Криптография в индустриальную эпоху" охватывает период с конца XIX века до 1990-х: она посвящена эволюции средств коммуникации (от телеграфа до радио и телевидения) и роли криптографии в важных исторических событиях и геополитике в разных странах мира.

"Шарашка" в Марфино. 1970 год. Фото: Предоставлено пресс-службой музея

Первая временная выставка Музея криптографии "Ваше сообщение отправлено" объединит три художественных высказывания на тему коммуникации в современном мире. Выставка откроется 21 декабря одновременно с самим Музеем. В проекте представлены арт-работы художника Stanza (Великобритания), российского художника Дмитрий Морозов :vtol:, а также исследовательской группы - Владан Йолер вместе с Share lab (Сербия).

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