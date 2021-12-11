В Москве парковки в новогодние праздники будут бесплатными

В предстоящие новогодние праздники все парковки в Москве будут бесплатными, заявил заммэра Максим Ликсутов.

С 31 декабря по 8 января можно будет бесплатно парковаться даже на улицах, где действует повышенный тариф.

Однако 9 января парковки будут работать по воскресному режиму: все места бесплатные, кроме зон с тарифом 380 рублей в час. "Парковочные каникулы" не распространяются на парковки со шлагбаумами: они останутся платными.

"Просим водителей быть внимательными за рулем и парковаться без нарушений, чтобы не провоцировать аварийно-опасные ситуации и дать возможность проезда городскому транспорту и другим автомобилистам", - сказал Максим Ликсутов.