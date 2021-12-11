В Москве прошла конференция по цифровизации киноотрасли

В Москве при поддержке и по инициативе Минкультуры России прошла вторая ежегодная научно-техническая конференция "Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации".

Открывая конференцию, директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко рассказала об инициативах правительства по цифровому развитию и использованию информационных технологий для автоматизации государственных услуг. Изменения в законодательстве затронут, помимо прочих, услуги по предоставлению удостоверения национального фильма и прокатного удостоверения. И акцент Светлана Максимченко сделала на том, что в течение двух лет в стране будет введена цифровая подача обязательного экземпляра.

Представитель Минкультуры подробно пояснила, что именно это означает. Приведем ее прямую речь: "Мы в Минкультуры России также стремимся к тому, чтобы сделать цифровым процесс передачи в архивы обязательного экземпляра фильма. Внесение необходимых изменений в закон уже запущено. В идеале госуслуга по предоставлению прокатных удостоверений должна осуществляться через "одно окно", куда загружается электронный файл фильма как обязательный экземпляр, а из него автоматически формируется просмотровая копия для "прокатки". Мы хотим дать возможность дистрибьюторам и правообладателям полностью уйти от сдачи документов на материальных носителях - все информация будет направляться в Минкультуры через электронные формы на сайте "Госуслуг". Надеюсь, это перспектива максимум двух лет. Параллельно мы прорабатываем возможность подачи в электронном виде документов на конкурсы министерства", - сказала Светлана Максимченко.

Участники панельной дискуссии обсудили текущую ситуацию на рынке, возможности развития киноиндустрии в современных условиях и технические особенности цифровой трансформации.

"Молодежь чаще всего смотрит контент в интернете, причем на мобильных устройствах", - заметил в своем выступлении генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский. Он рассказал, что "смотрение" в целом меняется: появляются вертикальные форматы, набирает популярность формат screen life, наблюдается сильная синергия с игровой индустрией, в производстве кино все чаще применяются нейросети. Дальше в контенте будет появляться все больше искусственных вкраплений, активно будет развиваться подстройка контента под пользователя c доставкой через индивидуальное устройство с помощью цифрового ID. Гореславский своим выступлением произвел сенсацию на конференции, так как сказал, что возглавляемый им Институт развития Интернета будет выделять на поддержку не 10 млрд рублей - как было известно ранее, а 15 млрд. Подача на субсидии от ИРИ еще открыта, и конкурс увеличивается день ото дня.

Генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева отметила следующее: "Локдауны и переносы премьер негативно повлияли на кинотеатры, и сложившаяся ситуация ускорила развитие стриминговых сервисов. Рынок вынужден реагировать, искать новые стратегии монетизации, которая неизбежно смещается в сторону цифровых площадок. Молодежь предпочитает смотреть в Интернете, сокращается цифровое окно, премьеры некоторых фильмов проходят онлайн. Чтобы вся индустрия могла дальше успешно развиваться, этот год мы должны посвятить поиску компромисса"

ВРИО генерального директора Госфильмофонда России Роман Чистяков говорил о таком важном вопросе, как оцифровка архивных фильмов. По его словам, в перспективе ближайших лет станет возможным значительное ускорение темпа оцифровки благодаря использованию новейших технологий и оборудования. При этом цифровая реставрация - это отдельная задача, которая должна решаться совместно с киностудиями и авторами фильмов.

Фото: Софья Анцупова/Предоставлены пресс-службой Киностудии им. М. Горького

В дискуссии также приняли участие исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" Антон Малышев, продюсер и основатель кинокомпании "Водород" Михаил Врубель, продюсер и основатель Hype Production Илья Стюарт, генеральный продюсер компании 1-2-3 Production и генеральный директор телеканала "ТВ-3" Валерий Федорович, генеральный директор "МТС Медиа/KION" Игорь Мишин, исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев, директор по контенту медиасервисов "Яндекса" Ольга Филипук.

В тематических сессиях конференции выступили ведущие научные и технические специалисты, а также эксперты компаний и представители государственных структур.

Конференция организована Киностудией им. М. Горького, филиалом Научно-исследовательский кинофотоинститут (НИКФИ) при поддержке и по инициативе Министерства культуры РФ.

Посмотреть запись мероприятия можно здесь.