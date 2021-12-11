Водители Ferrari и Lamborghini сняли номера, чтобы парковаться без правил

Власти Москвы выявили множество случаев, когда владельцы люксовых иномарок снимают номера, чтобы не платить штрафы за неправильную парковку.

Как отмечает Telegram-канал департамента транспорта, все автомобили без номеров или с подложными знаками эвакуируют на спецстоянку. Постольку номеров нет, хозяину потом будет сложно найти свое авто. К тому же, если машина без номеров была припаркована неправильно, то придется оплатить эвакуацию и хранение машины на спецстоянке.

В общей сложности в этом году эвакуировали более 4,5 тысяч машин без номеров. Tesla перемещали 27 раз, Lamborghini - 8 раз, а Maserati, Maybach, Rolls-Royce по 2 раза. Также появлялись на спецстоянках Aston Martin и Ferrari без опознавательных знаков.