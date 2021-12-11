Бурятия возобновила прямое авиасообщение с Монголией

Первый с марта 2020 года пассажирский рейсовый самолет из Улан-Батора прилетел в столицу Бурятии. Лайнер приземлился в аэропорту Улан-Удэ в субботу 11 декабря в 8-55 местного времени. Обратный рейс запланирован на 20 часов местного времени.

Решение возобновить прямое авиасообщение с Монголией приняли на заседании федерального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Прямых рейсов из Бурятии в соседнюю страну не было почти два года, тогда авиасообщение прекратили из-за сложной эпидемической обстановки.

- После такого продолжительного перерыва прилет первого рейса из Монголии - знаковое событие. Тем более что спрос на маршрут достаточно большой, так как в настоящее время границы открыты только для грузовых перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом, а открытие воздушных границ на какое-то время станет единственным способом для жителей Бурятии и Монголии пересечь границу, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Как сообщили в правительстве Республики Бурятия, рейсы будут осуществляться один раз в неделю, по субботам, на воздушном судне Embraer 190, позволяющем осуществлять перевозку почти 100 пассажиров. Стоимость билета - около 11 тысяч рублей.