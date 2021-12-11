Якутия к 2024-му будет добывать по 80 миллионов тонн угля в год

Якутия демонстрирует положительную экономическую динамику: за девять месяцев 2021-го индекс промышленного производства в республике вырос на 21,9 процента к соответствующему периоду предыдущего года.

- За последние годы Якутия заметно увеличила промышленные показатели, в основном, это обусловлено реализацией крупных инвестиционных проектов, в том числе действующих в рамках территорий опережающего развития. Все это позволяет улучшать качество жизни людей, строить значимые социальные объекты, создавать рабочие места для жителей республики, - подчеркнул глава региона Айсен Николаев.

Лидером роста промпроизводства стала горная отрасль: объемы добычи полезных ископаемых за три квартала 2021 года увеличились на 24 процента. В частности, в 2,2 раза выросло извлечение горючего природного газа, на 67,6 процента - природных алмазов, на 61,4 процента - каменного и бурого угля.

На долю Якутии приходится более 47 процентов промышленных запасов угля всего Дальнего Востока, при этом регион обладает значительными прогнозными ресурсами востребованных коксующихся марок. Свыше трети объема добываемого на востоке страны угля составляет якутское сырье.

Часть добытого идет на нужды республики. Так, ПАО "Мечел" заключило очередное соглашение с АО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК). Контракт предусматривает поставку энергетического угля Нерюнгринской ГРЭС для бесперебойного прохождения отопительного периода. С октября 2021 года по март 2022-го будет отгружено около 360 тысяч тонн - практически столько же, сколько в предыдущий зимний сезон.

- Наше сотрудничество с энергетиками Дальнего Востока длится уже не одно десятилетие, и очередное соглашение только укрепило это многолетнее партнерство. Примерно 10-12 процентов энергетического угля, реализуемого горнодобывающим дивизионом "Мечела", поставляется в адрес ДГК, - отметил генеральный директор горнодобывающей компании Олег Коржов.

Но основная часть добываемого в Якутии угля является экспортным товаром.

- Около 90 процентов угля идет на экспорт, - привел цифру Айсен Николаев. - Сейчас основной потребитель - это Китай. И вообще впервые в истории якутский коксующийся уголь вытесняет австралийский.

Кроме того, среди потребителей якутской продукции - Индия, Япония, Южная Корея, Вьетнам.

Республика наращивает добычу твердого топлива, в том числе экспортного угля премиум-класса, и, по расчетам властей, благодаря увеличению мощностей добычи в Якутии Россия в ближайшие годы может стать второй в мире державой по поставкам коксующихся углей.

- Мы реализуем программу развития угольной промышленности строго в соответствии с теми поручениями, которые были нам даны главой государства и вице-премьером - полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, - сообщил Айсен Николаев. - В 2020 году Якутия увеличила объемы добычи на пять процентов - до 20 миллионов тонн. К 2024-му мы намерены выйти на показатель в 80 миллионов.

Предпосылки для выполнения этой задачи есть. Как считают эксперты, за последние годы была обеспечена экономическая стабильность функционирования предприятий угольной отрасли.

- В республике создана территория опережающего социально-экономического развития "Южная Якутия" в Нерюнгринском районе. Ее резиденты - угольные предприятия - пользуются налоговыми льготами до 2027 года, в том числе нулевой ставкой по налогу на прибыль в 2018-2022 годах и пониженными ставками страховых взносов, - напомнила советник директора научно-исследовательского института региональной экономики Севера Валентина Кондратьева.

Как указал глава республики, в Якутии реализуется несколько ключевых проектов программы развития угольной промышленности России до 2035 года. Среди них - развитие Эльгинского угольного комплекса, на который пришел новый инвестор, а также проекты группы компаний "Колмар" и АО ХК "Якутуголь".

Компания "Эльгауголь", работающая на крупнейшем в Южной Якутии Эльгинском месторождении коксующегося угля, за первое полугодие 2021 года нарастила добычу на 300 процентов по сравнению с тем же периодом 2020 года - до 7,5 миллиона тонн. В 2021-м объем отгрузки должен достичь 18 миллионов, к 2023 году - 33 миллионов тонн.

- Эльгинский уголь по качеству сравним с продукцией известных австралийских месторождений, а где-то и превосходит их, - отметил генеральный директор ООО "Эльгауголь" Александр Исаев. - У нас уже наладились прочные связи с крупнейшими потребителями, наш уголь находит все более широкий отклик у ведущих китайских металлургических компаний.

Якорный резидент ТОР "Южная Якутия" компания "Колмар" в прошлом году запустила самый амбициозный проект угольной отрасли страны за последние десятилетия - крупнейший в России ГОК "Инаглинский" с запасами в 764 миллиона тонн угля. После запуска второй очереди мощность фабрики достигнет 12 миллионов тонн в год. Строительство горно-обогатительной фабрики и шахты осуществлялось при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, который инвестировал четыре миллиарда рублей на начальной стадии.

- Реализуемые инвестиционные проекты являются хорошим примером государственно-частного партнерства, где бизнес основные усилия сосредоточивает на развитии производства, а государство - на решении административных проблем и общей инфраструктуре, - считает председатель совета директоров АО "Колмар Груп" Анна Цивилева.

Предприятия "Колмара" в Южной Якутии вместе с морским угольным терминалом в Хабаровском крае образуют общий производственно-логистический комплекс, объединяющий добычу, переработку и транспортировку угля для дальнейшего экспорта в страны АТР, прежде всего в Китай.

- Китайские партнеры знают наши угли: бренды Deni Deep - добывается на шахте Денисовской, Inagli - на Инаглинском ГОКе. Включили их в свою шихту. В целом у России есть огромный потенциал для поставок угля в страны АТР, - подчеркнула Анна Цивилева.

Свои новые проекты угледобывающие компании реализуют с учетом передовых экологических стандартов и технологий. Так, на Эльгинском месторождении обогатительные фабрики проектируются с замкнутым водно-шламовым циклом без внешних илонакоплений, а все оборудование будет оснащено пылегазоулавливающими устройствами, чтобы не допустить попадания угольной пыли в воздух. Сточные воды станут обязательно очищать, а полигон хранения твердых бытовых отходов сформируют с учетом всех требований по охране окружающей среды. Компания "Эльгауголь" модернизировала инфраструктуру вахтового поселка на территории Эльгинского угольного комплекса, обновив систему очистки бытовых стоков и закупив установку по очистке питьевой воды. Ведутся компенсационные мероприятия: к примеру, в 2020 году "Эльгауголь" организовала лесовосстановительные мероприятия на площади более 75 гектаров, что составило половину общего объема таких работ в Республике Саха (Якутия).

Компания "Колмар" разработала комплексную экологическую программу, рассчитанную до 2023 года.

- Программа включает мероприятия по охране окружающей среды - атмосферного воздуха, водных, земельных и лесных ресурсов, недр, а также в области обращения с отходами, - рассказала Анна Цивилева. - На экологические мероприятия в 2020 году мы направили 1,3 миллиарда рублей, в 2021-м - 2,2 миллиарда.

Она подчеркнула, что "Колмар" переходит на подземный способ добычи угля в Якутии и строительство фабрик полного замкнутого цикла. Вода, используемая на ГОКе, не выходит в открытые источники, очищается и снова запускается на производство. Перевалка угля в собственном порту идет в закрытых контейнерах, складах, что минимизирует пыление.

К концу 2021 года Республика Саха рассчитывает добыть около 35 миллионов тонн угля - на пять миллионов меньше изначально намеченного. Изменить планы пришлось из-за ограничений, связанных с транспортной логистикой.

- Оказалось, что транспортная инфраструктура не готова к перевозке таких объемов. Конечно, все это произошло в силу разных обстоятельств. По решению президента проводится большая работа по увеличению провозных мощностей, по модернизации системы маршрутизации, - указал Айсен Николаев.

Как напомнила Валентина Кондратьева, решения, принятые в марте этого года на совещании по развитию угольной промышленности под председательством президента России, дают все основания для преодоления одной из главных проблем дальневосточных угольщиков: будут сняты инфраструктурные ограничения экспортных поставок, а именно - увеличится пропускная способность железных дорог Восточного БАМа, выходящих на морские порты ДФО.