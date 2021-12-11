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11.12.2021 05:59
Рубрика: В мире

Индия успешно испытала сверхзвуковую ракету воздушного базирования

Текст: Татьяна Дмитракова
Версия сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos воздушного базирования была успешно пущена со сверхзвукового истребителя Sukhoi 30 MK-I на интегрированном испытательном полигоне в Чандипуре у побережья Одиши.
Фото: lenta.ru Фото: lenta.ru
Фото: lenta.ru

Как сообщило министерство обороны, в этом показательном полете ракета, запущенная с самолета, следовала по заранее запланированной траектории, отвечающей всем целям миссии.

Министр обороны Раджнат Сингх отметил Организацию оборонных исследований и разработок (DRDO), производителей BrahMos, ВВС Индии и представителей промышленности страны за успешные испытательные стрельбы.

Фото: Белоусов Виталий / ТАСС
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По данным министерства обороны, этот запуск является важной вехой в развитии системы BrahMos, поскольку он открывает путь для серийного производства ракет BrahMos воздушной версии внутри страны. Основные узлы планера, которые являются неотъемлемой частью прямоточного воздушно-реактивного двигателя, разработаны индийскими предприятиями. К ним относятся металлические и неметаллические секции воздушной рамы, содержащие топливный бак прямоточного двигателя и пневматическую систему подачи топлива.

В разработке, испытаниях, производстве и вводе в эксплуатацию этой сложной ракетной системы участвовали различные лаборатории Организации оборонных исследований и разработок, академические институты, агентства по обеспечению качества и сертификации, предприятия государственного сектора и ВВС Индии.

Фото: vitalykuzmin.net
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В ходе испытания были подтверждены структурная целостность и функциональные характеристики ракеты. Воздушная версия BrahMos в последний раз проходила летные испытания в июле 2021 года.

Справка

BrahMos - это совместное предприятие Индии (DRDO) и России (АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения") по разработке, производству и маркетингу сверхзвуковой крылатой ракеты. Сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos - это мощная система наступательного ракетного оружия, уже введенная в состав Вооруженных Сил Индии.

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