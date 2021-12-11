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11.12.2021 05:07
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае чиновник пойдет под суд за миллионные взятки

Текст: Инесса Доценко

СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО завершил расследование уголовного дела по обвинению должностного лица администрации Комсомольского муниципального района.

В Хабаровске экс-чиновник пойдет под суд за обман с квартирами для сирот

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере с ее вымогательством), а также преступления, предусмотренного пунктом "в" частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).

Как сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева, речь идет о начальнике отдела по управлению имуществом и охраны окружающей среды Комсомольского муниципального района Хабаровского края. Чиновник по роду деятельности располагал сведениями о предприятиях, оказывающих услуги в сфере кадастровых и геодезических работ на территории района.

- По версии следствия, от представителя одной из фирм он потребовал передать ему взятку за выполнение действий в пользу предприятия и общее покровительство. Сумма взятки исчислялась в размере 20 процентов от прибыли фирмы, - рассказала Немцева. - При этом он поставил условие, что в случае отказа использует свое должностное положение и будет препятствовать фирме осуществлять нормальную хозяйственную деятельность. В результате с 2019 по 2020 год ему была передана взятка на общую сумму более 2,7 миллиона рублей.

Другой эпизод дела касается взятки в 2,3 миллиона рублей. Их, как предполагают следователи, мужчина получил за проведение положительной экспертизы результатов работ по контракту и приемку. При этом сами работы выполнены не были. В 2020 году администрация Комсомольского района заключила с одной из фирм несколько муниципальных контрактов по ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов. Чиновник предложил представителю компании передать ему взятку в размере половины суммы одного из контрактов. В результате его действия повлекли уплату более девяти миллионов рублей из бюджета района за фактически невыполненные работы.

- Следователями при активном участии сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий, результаты которых в своей совокупности позволили предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемых преступлений. Вину он не признал, - сообщила Дарья Немцева.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу.

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