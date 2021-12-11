Мурашко: Пандемия стала катализатором цифровизации медицины

Пандемия стала катализатором цифровизации медицины, сформировала новый технологический уклад работы и дала возможность уйти от бумажного документооборота.

Об этом на Международном медицинском форуме в Уфе заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, участвовавший онлайн.

- Большинство технологий, которые еще год назад казались рискованным экспериментом и были внедрены в период пандемии, сегодня стали для нас нормой, - отметил он.

База для этого отчасти была создана до пандемии. Она стала основой для цифровой трансформации и создания единой платформы, единого регистра больных COVID-19, который обеспечил персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах.

Сегодня эта единая цифровая платформа охватывает не только заболевших коронавирусом, но и прошедших вакцинацию. В ее основе единый сервис, созданный менее чем за месяц, включивший как региональные, так федеральные и частные медучреждения.

Единая база данных по ковидным пациентам, сформированная в период пандемии исключительно в цифровом формате, дала беспрецедентные возможности для анализа и адекватного понимания ситуации. Например, иметь объективную информацию о повторной заболеваемости, последующих осложнениях, смертности, объеме использования лекарственных препаратов, а значит, и соблюдения схем терапии в медицинских организациях, оценивать сложившуюся динамику коллективного иммунитета.

- Регистр прошел путь от минимально жизнеспособного продукта, в котором была информация о лицах с подтвержденным диагнозом COVID-19, к прототипу вертикально интегрированной информационной системы по инфекционным болезням, - подчеркнул министр. - На поздних этапах развития регистра стало возможным управлять жизненными ситуациями. Например, вопросы о специальных социальных выплатах путем интеграции с федеральным регистром медицинских работников удалось решать практически в автоматическом режиме.

Кроме того, накопление больших данных позволило оперативно создать ряд цифровых сервисов с использованием технологий искусственного интеллекта, начиная от компьютерного зрения для описания снимков до системы поддержки принятия врачебных решений. Они уже зарегистрированы в России и получили широкое применение. За полтора года изделий с искусственным интеллектом зарегистрировано уже 12.

- В эпоху цифровой трансформации ключевым становится процесс непрерывного взаимодействия между медицинскими организациями всех уровней. Поэтому мы планируем дальнейшее развитие федеральной информационной системы мониторинга инфекционных болезней и единой информационной системы инфекционной службы. Это, на первый взгляд, является ответом на текущий вызов, однако структурно подразумевает создание самодостаточной гибкой системы, способной в нужный момент к быстрым и точным действиям.

С точки зрения управления, цифровизация позволяет обеспечить работу всех участников процесса по единым стандартам, регламентам и гарантировать прозрачность всех действий, получать оперативную аналитику и исключить или минимизировать риск неадекватного поведения системы, - подытожил Михаил Мурашко.