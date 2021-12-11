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11.12.2021 14:53
Рубрика: Общество

На медфоруме в Уфе дали старт строительству новых ковид-госпиталей

Текст: Гульназ Данилова
В Уфе на Международном медицинском форуме "COVID-19: новый вызов" дали старт строительству двух ковид-госпиталей.

Первый из них возведут на западе Башкирии близ города Туймазы, второй - на юге, около города Сибая. Площадки уже подготовлены, к ним подведены все инженерные коммуникации.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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С каждой строительной площадки в зал, где проходил медицинский форум, было организовано прямое включение. На торжественную церемонию, посвященную началу строительных работ, собрались медработники и горожане.

После того как глава РБ Радий Хабиров объявил о начале строительства, по онлайн-трансляции, которая велась с обеих локаций, было видно, как пришла в движение техника - экскаваторы, самосвалы, грейдеры.

Глава администрации Туймазинского района Айдар Суфиянов отметил, что новый ковид-госпиталь востребован не только во время пандемии, но и в дальнейшем - оно будет работать как многопрофильное медицинское учреждение.

Главный врач Туймазинской ЦРБ Забир Гиззатуллин рассказал, что для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в апреле 2020 года был перепрофилирован трехэтажный хирургический корпус больницы.

- Мы научились лечить ковид в приспособленных помещения, но с нетерпением ждем, когда будет построен инфекционный госпиталь. Он необходим для жителей всей западной зоны республики, - сказал главврач.

Глава администрации Сибая Рустем Афзалов отметил, что сейчас город принимает тяжелых пациентов со всего башкирского Зауралья.

- Новый инфекционный госпиталь, оснащенный современным оборудованием, позволит оказывать помощь на более высоком уровне и спасти тысячи жизней, - подчеркнул он.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Новые инфекционные центры будут построены по проектам, которые стали основой для ковид-госпиталей в Зубово под Уфой и в Стерлитамаке. Они имеют форму цветка курая - такое решение позволяет сократить площадь строительства и учитывает эргономику передвижения персонала. Здания собираются из легковозводимых конструкций.

Как отметил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, эту технологию взяли на вооружение уже в 20 субъектах России. Также Всемирная организация здравоохранения тиражирует башкирский опыт в третьих странах.

Оба первых госпиталя были построены в короткие сроки. Первый - за 55 дней, второй - за 50. Обычно на это уходит 3-4 года.

Это стало возможным благодаря тому, что все процессы, начиная с проектирования, заканчивая выпуском строительных материалов, проходили параллельно.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Пандемия коронавируса COVID-19

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