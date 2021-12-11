За два года на борьбу с ковидом Башкирия потратила 16,5 млрд рублей

На борьбу с коронавирусом за два года Башкортостан потратил 16,5 млрд рублей. В 2020 году - 12 млрд 400 млн рублей, в 2021-м - почти 4 млрд 200 млн рублей. Кроме того, существенная поддержка поступила из федеральной казны - 11 млрд 300 млн рублей.

Об этом на пленарном заседании "Скоростные решения нового времени" Международного медицинского форума, состоявшегося в Уфе, сообщил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

Наибольшая доля расходов была связана с перепрофилированием лечебных учреждений, закупкой медоборудования, приобретением лекарственных препаратов, формированием сетей для подачи кислорода и выплатой стимулирующих надбавок медперсоналу.

Поддержку получили все министерства, так или иначе связанные с решением "ковидной" проблемы: минздрав, министерство семьи, труда и социальной поддержки населения, минобразования, а также другие ведомства.

Но, конечно, основной удар приняла на себя система здравоохранения. Нагрузка на скорую медицинскую помощь возросла в 10 раз, на амбулаторно-поликлиническое звено - в 15.

Во время пандемии резко выросло потребление медицинского кислорода. Если в доковидный период в среднем всем медучреждениям хватало 15 тонн в сутки, то в период пиковых нагрузок потреблялось до 80 тонн. Сейчас, со стабилизацией ситуации, требуется около 20 тонн.

- Для удовлетворения спроса были приняты меры по увеличению выработки кислорода, - отметил Андрей Назаров. - Организована переработка технического кислорода в медицинский, установлены компрессорные станции и закуплены кислородные концентраторы.