В Туве в спортивной сумке нашли тело шестимесячного ребенка

СК по Республике Тыва возбудил уголовное дело об убийстве шестимесячного ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В преступлении подозревается подруга матери мальчика.

Накануне в правоохранительные органы поступило сообщение жительницы села О-Шынаа об исчезновении шестимесячного сына. В ходе поисков тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в спортивной сумке во дворе дома, принадлежащего 48-летней подруге матери. Установлено, что женщины вместе распивали спиртное, после чего мать ушла, оставив сына у подруги. Вернувшись и обнаружив отсутствие мальчика, она обратилась в правоохранительные органы.

В настоящий момент 48-летняя хозяйка дома задержана, следствие ходатайствует о заключении ее под стражу. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям матери и органов опеки.