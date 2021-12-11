В Туве в спортивной сумке нашли тело шестимесячного ребенка

Новости

АТОР: Крым и Абхазия соперничают за второе место по спросу у туристов на Новый год 11:00
США отложили оказание Украине пакета военной помощи 10:49
Вышел последний выпуск "Голоса" с участием Градского 10:36
В Шереметьево экстренно сел Boeing, летевший в Краснодар 10:26
Овечкин обновил рекорд "Вашингтона", отдав две передачи в матче с "Питтсбургом" 09:31
"Тонкий психологический момент": появилась новая схема обмана россиян 08:50
Песков: РФ беспокоит переброска через греческий порт военной техники НАТО 08:05
Корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" прибыл в порт Манила 07:56
В США два человека погибли из-за торнадо, еще 20 под завалами 07:22
АТОР: Новогодние туры по России подорожали на 15% 07:00
Гинцбург: Прибывшие из ЮАР россияне с "омикроном" были привиты и болеют легко 06:40
Сингапур одобрил вакцинацию от коронавируса детей от 5 лет 06:31
Депутат Госдумы не исключил ограничений на поездки в Египет из-за "омикрона" 05:41
Байден подписал закон, который упрощает процедуру повышения потолка госдолга 05:11
Профессор высказался в пользу приостановки авиасообщения с Южной Африкой 04:45
Бурятия возобновила прямое авиасообщение с Монголией 04:27
Меркель напишет автобиографию и объяснит основные политические решения 03:55
Гинцбург: Конструкция вакцины против "омикрона" собрана 03:18
В США анонсировали продажу 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва 03:00
Медведчук: Окно возможностей по Донбассу для Зеленского остается открытым 02:24
Власти Нидерландов разрешили прививать от COVID-19 детей с 5 лет 01:50
Захарова ответила на слова Зеленского о "шлагбауме" на пути в НАТО 01:27
Стая выдр едва не загрызла британца в парке Сингапура 00:19
В лагере беженцев на юге Ливана взорвался склад с оружием 10.12.2021
Особенно опасен для мужчин: назван напиток, вызывающий рак кишечника 10.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
11.12.2021 10:51
Рубрика: Происшествия

В Туве в спортивной сумке нашли тело шестимесячного ребенка

Текст: Ирина Штерман

СК по Республике Тыва возбудил уголовное дело об убийстве шестимесячного ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В преступлении подозревается подруга матери мальчика.

Житель Архангельска получил срок за покушение на убийство пяти человек

Накануне в правоохранительные органы поступило сообщение жительницы села О-Шынаа об исчезновении шестимесячного сына. В ходе поисков тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в спортивной сумке во дворе дома, принадлежащего 48-летней подруге матери. Установлено, что женщины вместе распивали спиртное, после чего мать ушла, оставив сына у подруги. Вернувшись и обнаружив отсутствие мальчика, она обратилась в правоохранительные органы.

В настоящий момент 48-летняя хозяйка дома задержана, следствие ходатайствует о заключении ее под стражу. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям матери и органов опеки.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва

Главное сегодня

В Шереметьево экстренно сел Boeing, летевший в Краснодар
Песков объяснил реакцию Путина на слова Сокурова
Поправки в Трудовой кодекс позволят работникам получить больше дней отпуска
Ряд россиян получит в декабре две пенсии
Гинцбург: Прибывшие из ЮАР россияне с "омикроном" были привиты и болеют легко
Почему начали процветать треш-блоги
Как защитить себя от интернет-мошенников