Петербуржец облил кислотой бывшую девушку и ее спутника

В Санкт-Петербурге 24-летний мужчина облил кислотой девушку, которая ранее прекратила с ним отношения, и ее молодого человека. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О преступлении, которое произошло на набережной канала Грибоедова около дома №86, полицейским сообщил 18-летний петербуржец. Прибыв туда, силовики обнаружили заявителя и девушку 16 лет. У обоих были химические ожоги. Пострадавшие отправлены в больницу. Девушка находится в тяжелом состоянии.

В этот же день полицейские задержали подозреваемого на Московском проспекте возле дома №4. По предварительным данным, причиной его нападения на молодую пару стала ревность.